Cerimonia inaugurale per il Polo delle arti a Galugnano

San Donato di Lecce: domenica 27 settembre l’inaugurazione del Polo delle Arti e della Cultura a Galugnano e della Pinacoteca “Pippi Vese”Alla cerimonia istituzionale parteciperanno i vertici del territorio. Il Sindaco Alessandro Quarta: “Restituiamo alla comunità un luogo che custodisce la nostra memoria e apre le porte al futuro”SAN DONATO DI LECCE (GALUGNANO) – È tutto pronto per l’evento che segnerà il riscatto culturale e sociale della frazione salentina. Domenica 27 settembre 2026, a partire dalle ore 19:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Polo delle Arti e della Cultura di Galugnano, contestualmente all’attesa Pinacoteca comunale intitolata a “Pippi Vese”.La serata prevede un fitto e solenne programma di appuntamenti. Ad aprire la manifestazione sarà l’Aperitivo di Comunità curato dal Comitato Festa Patronale, seguito dai saluti istituzionali delle massime cariche del territorio, tra cui il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, l’Assessore regionale al Bilancio, Sebastiano Leo, il Presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, e il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, l’architetto Antonio Zunno. Il momento centrale dei discorsi vedrà gli interventi del Sindaco di San Donato di Lecce, Alessandro Quarta, e del noto storico e critico d’arte, il Prof. Lorenzo Madaro, prima del fatidico taglio del nastro con visita guidata del Polo e del momento conviviale conclusivo.Il nuovo Polo polifunzionale – ricavato dalla sapiente riqualificazione della ex scuola elementare – si propone come uno spazio vivo e inclusivo articolato su sei grandi direttrici espressive: spettacolo e teatro, biblioteca e lettura, musica e danza, arte e mostre, incontri e formazione, oltre alla Pinacoteca. Sarà proprio quest’ultima a custodire l’eredità intellettuale del pittore Giuseppe “Pippi” Vese, restituendo i suoi lavori alla fruizione pubblica per ispirare le giovani generazioni.Il Sindaco di San Donato di Lecce, Alessandro Quarta, che guiderà le celebrazioni, ha espresso profonda soddisfazione per la concretizzazione di questo storico traguardo:”Questa sera non inauguriamo soltanto un edificio rinnovato. Restituiamo alla comunità un luogo che custodisce la nostra memoria e, allo stesso tempo, apre le porte al futuro. Il Polo delle Arti e della Cultura nasce per essere uno spazio vivo, aperto, accessibile, dove l’arte dialoga con la storia e la cultura diventa partecipazione e condivisione.Questo Polo è anche un segno concreto dell’attenzione che l’Amministrazione comunale ha dedicato a Galugnano. Abbiamo lavorato per restituire a questo luogo dignità, bellezza e funzione, convinti che ogni parte del nostro Comune meriti spazi pubblici curati e servizi di qualità. Vedere oggi questo spazio restituito alla cittadinanza ci ricorda che tutti i mesi di duro lavoro e le difficoltà affrontate sono valsi la pena. Non appartiene a un’Amministrazione, ma a tutta la comunità e alle generazioni che verranno.”L’intera cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo momento di festa collettiva.PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA SERATA (Domenica 27 Settembre 2026, ore 19:00):Cerimonia di Apertura: Coordina il Cerimoniere Massimo Passabì.Aperitivo di Comunità: Accoglienza a cura del Comitato Festa Patronale.Saluti Istituzionali:Natalino Domenico Manno (Prefetto di Lecce)Sebastiano Leo (Assessore regionale al Bilancio)Fabio Tarantino (Presidente della Provincia di Lecce)Arch. Antonio Zunno (Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio)Interventi:Alessandro Quarta (Sindaco di San Donato di Lecce)Prof. Lorenzo Madaro (Storico e critico d’arte)Taglio del Nastro: Cerimonia inaugurale e prima visita guidata all’interno del Polo.Momento Conviviale: Chiusura festosa a cura del Comitato Festa Patronale.