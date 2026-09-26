Decaro: ‘Nucleare? Puglia maggior produttrice di energia rinnovabile’

“Io, da ingegnere, sono aperto alle innovazioni. Ma non mi sembra che le sperimentazioni oggi siano ad un livello tale da assicurare tranquillità alle comunità. E noi siamo la regione con la maggiore produzione in Italia di energie rinnovabili”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, al margine del panel ‘La strategia della Puglia per i territori più fragili’, organizzata nell’ambito della 89/esima Fiera del Levante a Bari, rispondendo alle domande dei giornalisti circa il via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare.

“La Spagna – ha proseguito Decaro – ci insegna che investire sulle energie rinnovabili significa investire su un’energia pulita, su un’energia sicura e su un’energia che ci fa pagare molto di meno”.

“Se riuscissimo a disaccoppiare il costo delle energie rinnovabili, che è molto basso, dal costo del gas, cosa ancora non possibile a causa del prezzo unico di mercato, riusciremmo ad abbassare il costo dell’energia per la bolletta delle famiglie, soprattutto quelle più fragili, e abbasseremmo il costo dell’energia per le nostre aziende, che diventerebbero più competitive”.