Tentano di introdurre hashish e cocaina in carcere: la Polizia Penitenziaria sventa lo scambio ai colloqui

LECCE – Un tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti è stato sventato all’interno della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce a seguito di un’operazione condotta dal personale di Polizia Penitenziaria. L’intervento ha consentito il sequestro di oltre 100 grammi di droga, equamente suddivisi tra hashish e cocaina.

Il passaggio illecito è stato intercettato durante le procedure di verifica nella sala adibita ai colloqui con i familiari. Grazie alle attività d’indagine preliminarmente svolte e ai successivi controlli capillari su persone e oggetti al seguito, eseguiti anche mediante l’impiego di apparecchiature informatiche in dotazione, gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando la consegna della sostanza nel corso dell’incontro tra un detenuto e un proprio congiunto.

L’esito dell’operazione ha riscontrato il plauso della segreteria regionale del sindacato FSA CNPP SPP Puglia. Contestualmente, il segretario regionale Ruggiero Damato ha sollecitato interventi strutturali da parte degli organi di Governo per la risoluzione delle criticità organiche ed operative che interessano gli istituti di pena e il personale in servizio.