Premio Lecce d’Architettura: quando la cultura supera le appartenenze politiche

A Lecce, talvolta, la cultura aiuta a superare le divisioni politiche.

Nella serata conclusiva di ArchiteMeet — la tre giorni dedicata all’architettura contemporanea — il Premio Lecce d’Architettura è stato conferito alla memoria dell’architetto Carlo Aymonino, maestro della ricostruzione del dopoguerra e tra i più lucidi interpreti dell’architettura sociale; quella dimensione “umana e umanizzante”, come l’ha definita il promotore dell’iniziativa, l’architetto Alfredo Foresta.

La scena, già di per sé profonda, ha assunto contorni quasi teatrali: la consegna del riconoscimento, nato per celebrare la responsabilità civile del progetto, è avvenuta per mano del vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, in rappresentanza della sindaca Adriana Poli Bortone, figura storica della destra missina. Un dettaglio che è sostanza: la destra post-missina che premia un “comunista”. E non un comunista qualunque, ma un maestro che amava ripetere: “Sulla mia tomba scrivete: architetto, comunista”.

Un paradosso? Forse. O forse la conferma che l’architettura autentica sa superare gli steccati ideologici, imponendo alla politica di confrontarsi con ciò che davvero resta: la qualità del pensiero, la forza della visione e la capacità di concepire la città come un organismo vivo. Un legame, quello di Aymonino con Lecce e il Salento, consolidato nel tempo grazie al profondo sodalizio umano e professionale con l’ingegnere Giuseppe Marasco — figura chiave della Lecce contemporanea — con cui firmò opere decisive quali i Palazzi di Giustizia di Lecce e Brindisi e la riqualificazione dell’area dell’ex Caserma Massa.

La cerimonia ha mostrato un’amministrazione capace di investire nel valore della progettazione contemporanea, aprendo un dialogo fluido con i grandi nomi della disciplina e con una comunità professionale che chiede da anni ascolto e continuità. Un gesto emblematico, giunto all’indomani di un vivace confronto tra dirigenti, settori della cultura e opposizioni consiliari sul futuro dell’offerta culturale cittadina. In questo contesto, il riconoscimento ad Aymonino suona come un chiaro invito istituzionale: ripartire dal progetto, non dal pregiudizio.

L’evento ha suggellato nel modo migliore una manifestazione impreziosita anche dalla lectio magistralis di Carlo Ratti, proiettando Lecce al centro del dibattito internazionale sull’innovazione urbana.

Se questo premio saprà farsi ponte duraturo tra visioni diverse, sarà il tempo a dirlo. Ma l’immagine resta: quella di una città che ha saputo mettere da parte le appartenenze per riconoscere il valore di un maestro che ha insegnato a tutti — a prescindere dal colore politico — che fare architettura è, anzitutto, un atto di responsabilità civile.

E che, talvolta, il gesto istituzionale di una figura di destra che rende omaggio a un maestro comunista è il modo più raffinato per ricordarlo.

Mentre si guarda già alla quarta edizione di ArchiteMeet — con un doveroso plauso al critico Luigi Prestinenza Puglisi per aver scelto Lecce come punto d’incontro dell’architettura italiana — resta aperta una suggestiva domanda: quale sarà il tema che orienterà il dibattito del prossimo anno?