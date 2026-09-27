Alloggi popolari, un bando ogni due anni. L’assessore Guido: “Spese e burocrazia in più per le famiglie bisognose, senza nuovi appartamenti”

LECCE – Le nuove normative per L’assegnazione degli alloggi popolari hanno suscitato la perplessità dell’assessore al welfare Andrea Guido. In attuazione della recente Legge Regionale n. 3 del 10 marzo 2025, l’Amministrazione comunale ha predisposto l’atto di indirizzo propedeutico alla pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione delle case popolari (ERP). La norma impone ora una cadenza biennale per i bandi, dimezzando i tempi previsti dalla disciplina precedente.

Un passaggio normativo a cui il Comune si sta adeguando con massima responsabilità, ma che mi spinge a lanciare una riflessione profonda e accorata sull’impatto umano e sociale di questa scelta.

“Da Assessore, ma prima ancora da persona che ogni giorno guarda negli occhi le difficoltà della nostra comunità, provo una profonda preoccupazione per ciò che questa norma comporta sulla pelle dei nostri cittadini – dichiara Guido – Come Amministrazione siamo tenuti a rispettare la legge e lo stiamo facendo, lavorando per garantire l’uscita del nuovo bando tra la fine dell’anno e i primi mesi del prossimo. Ma non posso tacere. Non posso far finta di non vedere cosa significa tutto questo per chi vive nell’angoscia di non avere un tetto sicuro.

Dietro ognuna di quelle 711 domande in graduatoria non c’è una semplice pratica burocratica: c’è la storia di un padre, di una madre, di bambini, di anziani ,di persone con disabilità che aspettano una risposta con il fiato sospeso. Chiedere a famiglie già schiacciate dal disagio economico di ripresentare la domanda ogni due anni significa costringerle a sostenere di nuovo costi, bolli e certificazioni che per loro pesano come macigni.

Ma la ferita più grande è un’altra: è il senso di ingiustizia. Chi ha partecipato al bando del 2024 e dopo mesi di ansia si trova oggi ai primi posti, a un passo dall’ottenere un alloggio, rischia ora di vedersi azzerare le attese, di essere scavalcato e di vedere sfumare un diritto quasi toccato con mano. E allora la domanda che mi pongo, e che pongo alle istituzioni regionali, è semplice e dolorosa: a cosa serve chiedere alle famiglie di rifare la domanda ogni due anni se, nel frattempo, gli alloggi non aumentano?

Negli ultimi due anni, a fronte di oltre 700 aventi diritto, come Comune di Lecce siamo riusciti ad assegnare appena 50 alloggi. Il problema drammatico e reale non è la frequenza con cui aggiorniamo gli elenchi, ma la mancanza fisica di case. Riaprire continuamente i bandi senza un piano massiccio di edilizia residenziale e senza risorse concrete rischia di produrre soltanto burocrazia, costi aggiuntivi e, cosa ancora più grave, una grande illusione.

Il Comune può e farà di tutto per stare accanto ai cittadini, per non far sentire solo nessuno. Ma la Regione deve comprendere che le persone non vivono di graduatorie rimescolate ogni ventiquattro mesi: le persone hanno bisogno di mattoni, di chiavi in mano, di dignità. Non possiamo limitarci a rinnovare l’attesa, dobbiamo creare le condizioni perché quell’attesa finisca”.