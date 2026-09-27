Tetto agli alunni stranieri, il professor Coccioli scrive ai parlamentari: “Non separate i bambini, insegnate l’italiano agli adulti”

“Non separate i bambini, insegnate l’italiano agli adulti”. È l’appello che il professor Andrea Coccioli, docente della scuola pubblica e consigliere comunale di minoranza a Corigliano d’Otranto, rivolge ai parlamentari della maggioranza di governo eletti sul territorio, chiedendo una modifica del decreto legge sulla scuola approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre.

Il provvedimento prevede, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, che nelle classi prime della primaria gli alunni con cittadinanza non italiana, non nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia, non possano superare il 30 per cento della classe. Quando le iscrizioni non consentiranno di rispettare questa soglia, gli Uffici scolastici territoriali dovranno intervenire per assicurare una distribuzione tra istituti limitrofi, tenendo conto della prossimità al domicilio. Una misura pensata dal Governo per evitare eccessive concentrazioni di studenti con difficoltà linguistiche e favorire l’integrazione, ma sulla quale Coccioli esprime forti perplessità.

“Vi scrivo da insegnante della scuola pubblica, ma anche da padre”, premette il consigliere, che mette al centro della sua riflessione l’esperienza maturata quotidianamente in aula.

Secondo Coccioli, a sei anni i bambini hanno una grande capacità di apprendere rapidamente una nuova lingua proprio attraverso il rapporto con i coetanei. “Per esperienza diretta ho visto ogni giorno quanto in fretta una lingua nuova diventi casa, quando intorno ci sono persone che ti accolgono”. Il problema, sostiene, nasce soprattutto quando l’italiano non viene parlato nell’ambiente familiare.

“Quando un bambino resta indietro, il motivo quasi sempre è che in famiglia l’italiano non si parla affatto. Il nodo vero, quindi, non riguarda i bambini, ma gli adulti”. Da qui anche le preoccupazioni sugli effetti pratici del tetto del 30 per cento. Molte famiglie straniere, osserva Coccioli, scelgono l’istituto più vicino alla propria abitazione perché non dispongono di un’automobile, hanno orari di lavoro difficili da conciliare con quelli scolastici o devono affidarsi a collegamenti pubblici non sempre efficienti. Se la scuola sotto casa avesse già raggiunto il limite previsto dal decreto, un bambino potrebbe essere indirizzato verso un altro istituto e, in alcuni casi, fratelli della stessa famiglia potrebbero ritrovarsi a frequentare scuole differenti.

“Una distanza che per un ufficio appare “vicina” può diventare, per queste famiglie, un ostacolo quotidiano, con il rischio concreto di ritardi, assenze e, nei casi peggiori, abbandono scolastico”. Coccioli si sofferma anche sulle disposizioni che riguardano i genitori. Il decreto prevede che, quando le difficoltà linguistiche impediscono un’efficace collaborazione tra scuola e famiglia, l’istituto possa effettuare una segnalazione ai servizi sociali e che siano offerti corsi gratuiti di italiano presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, finalizzati almeno al livello A2. Per il docente salentino, però, occorrerebbe spostare ancora di più l’attenzione proprio sulla formazione linguistica degli adulti. “Segnalare non basta: bisogna insegnare”. La sua proposta è quella di potenziare i docenti di italiano come seconda lingua nelle scuole, rafforzare i corsi destinati agli stranieri adulti, a cominciare dai genitori, e prevedere per chi vive stabilmente nel Paese il raggiungimento di un livello almeno intermedio di conoscenza dell’italiano. “L’insegnamento dell’italiano agli stranieri deve essere considerato una priorità del Paese, non un adempimento formale. Occorrono corsi strutturati, docenti qualificati, percorsi seguiti nel tempo e verifiche affidabili”. Coccioli chiarisce di condividere la necessità di chiedere a chi vive stabilmente in Italia la conoscenza della lingua e il rispetto della Costituzione e delle leggi, ma contesta che la risposta possa essere quella di spostare i bambini da una scuola all’altra.

“Indirizzare un bambino verso un’altra scuola, lontano dai compagni del suo quartiere, non integra nessuno. La scuola pubblica non può fare distinzioni tra bambini: che siano la maggioranza o la minoranza, non fa alcuna differenza. Devono stare insieme, perché è stando insieme che si diventa comunità”. Il consigliere mette inoltre in guardia dal rischio che misure di questo tipo possano essere percepite come discriminatorie o xenofobe, indipendentemente dalle intenzioni dichiarate dal Governo. “La storia va in un’altra direzione – conclude Coccioli –. Ogni nazione sarà sempre più plurale dal punto di vista culturale, e l’Italia non farà eccezione. La vera sfida è governare questo cambiamento con la lingua, l’istruzione e il rispetto delle regole, non con la separazione”. Da qui l’appello diretto ai parlamentari della maggioranza affinché intervengano durante l’iter parlamentare del decreto: “Investite seriamente sull’insegnamento dell’italiano, pretendete dagli adulti una conoscenza reale della lingua e lasciate che i bambini possano iscriversi nella scuola del loro quartiere, insieme ai loro compagni”.