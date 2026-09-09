“Tolgo il disturbo”: arte e musica si intrecciano con il sociale

LECCE – E’ stato presentato questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Carafa, “Tolgo il disturbo (senza aggiungere altro)”, spettacolo che coniuga talento e innovazione artistica con finalità sociali. Organizzato da Tesca aps, curato da Officina Musica Giovani e Notu Collettivo Danza, è inserito nella rassegna degli spettacoli estivi del Comune di Lecce, e sarà portato in scena il 14 settembre prossimo, alle ore 21, nel Chiostro dei Teatini, a Lecce.

Il risvolto sociale dell’iniziativa è stata sottolineato da Tonia Erriquez, presidente della commissione consiliare Servizi sociali, la quale ha fatto sapere anche che, nell’ambito della serata, sarà consegnato un riconoscimento all’ingegnere Gaetano Schirinzi ed al maestro Lino Perrone in segno di gratitudine e riconoscimento per il loro percorso, la loro professionalità e il contributo dato alla cultura e alla formazione artistica del territorio. Schirinzi, presidente della Camerata musicale salentina, continua a promuovere il cosiddetto “biglietto sospeso”, grazie al quale tante persone riescono ad accedere a iniziative culturali. Anche il maestro Perrone continua a coinvolgere tante persone nell’arte della danza.

Bianca Dell’Erba, moglie dell’ingegnere Schirinzi, ha confermato l’impegno e l’amore del marito per riuscire a donare momenti di serenità e svago a chi ne ha più bisogno. Ed ha sottolineato l’importanza di avvicinare tutti alla musica, incentivando l’ascolto, anche nei bambini piccoli.

<Il nostro obiettivo è sì quello di fare arte, musica, danza, cultura, creatività ma anche di offrire corsi di formazione, anche di pasticceria e cucina, a chi ha bisogno> ha detto il presidente di Tesca, Luca Cancelli, parlando dell’associazione e dell’impegno nella promozione della cultura e delle arti sul territorio.Celeste Manzo ha fatto sapere che Officina Musica Giovani nasce per avvicinare alla musica classica, anche proponendo intrecci con musica elettronica. Manzo ha presentato gli altri i musicisti dello spettacolo di lunedì 14 settembre, vale a dire Miriam Guido, Irene Maritato, Francesca Leone e lei come pianiste, Matteo Fasano come contraltista e Thomas Mondelli all’elettronica.

Gaia Tundo, poi, ha presentato il percorso di Notu Collettivo Danza e il lavoro svolto insieme a Officina Musica Giovani. <Abbiamo “riportato a casa” le esperienze fatte in Italia e all’estero – ha detto – con nuove visioni performative, una visione interdisciplinare, più permeabile. Pensiamo anche a collaborazioni con artigiani, per esempio, per una integrazione reale nel tessuto sociale. L’obiettivo è quello di costruire un hub artistico e culturale, luogo di incontro e scambio>. Tundo ha presentato i ballerini che la affiancheranno, Pietro Mazzotta e Rebecca Carluccio.

Quindi, gli artisti hanno invitato tutti a partecipare alla serata in programma nel Chiostro dei Teatini, dove andrà in scena uno spettacolo originale, contemporaneo e multidisciplinare. “Tolgo il disturbo (senza aggiungere altro)”, mostra, infatti, il rapporto tra identità, sovrastrutture e necessità di sottrazione in una società caratterizzata dall’iperproduzione e dalla performance costante, rimarcando l’importanza di “distillare” e di arrivare all’essenziale.

Nello spettacolo, il percorso musicale attraversa epoche e linguaggi differenti: Händel, Bernstein, Schumann, Rachmaninov, Khachaturian e Respighi, fino alla musica elettronica e ai suoni digitali curati da Thomas Mondelli.