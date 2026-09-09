San Cataldo, l’Athlon Karate Lecce alla Notte delle Arti Marziali

SAN CATALDO (LECCE) – È stata una domenica sera di fine estate. A San Cataldo il mare è a pochi metri dalla Pedana dell’Accessibilità del Lungomare Amerigo Vespucci e, mentre la luce comincia a cedere alla sera, lo spazio si riempie di atleti, maestri, famiglie e curiosi. Alle 20 prende forma la Notte delle Arti Marziali, appuntamento dedicato a discipline diverse che per una sera condividono lo stesso spazio e, soprattutto, lo stesso pubblico. Sul tatami passano il Kung Fu Tien Shan Pai, l’Aikido e il Karate. Ogni scuola porta il proprio linguaggio: cambiano i gesti, i tempi, la postura, il modo di occupare quello spazio. Rimane una regola comune, quella che precede ogni tecnica: il rispetto.

La serata è stata organizzata da Pierpaolo Linciano, dell’associazione Messapia, e da Davide Rizzello, presidente della Cooperativa Divale – Creare Giovani. Sul tatami si sono alternate le dimostrazioni di Tony Carrozzini, Piero Linciano, Maurizio Martina, Niko Dell’Atti, Valerio Melcore e Vito Barletti, espressione di diverse scuole e discipline del territorio.

Tra le società presenti c’è anche l’Athlon Karate Lecce, con il maestro Vito Barletti. Il suo nome, nel corso della serata, ritorna più volte. È legato agli atleti della sua scuola, naturalmente, ma anche ai momenti in cui sul tatami salgono ragazzi appartenenti alle altre realtà. Barletti accompagna infatti con la sua voce alcune delle esibizioni, presentando gli atleti e seguendo lo svolgimento delle dimostrazioni. È un gesto semplice, quasi naturale, ma racconta bene lo spirito della serata: per qualche ora le appartenenze alle singole palestre rimangono sullo sfondo e il tatami diventa uno spazio comune.

Quando arrivano i ragazzi dell’Athlon, però, il pubblico riconosce una storia sportiva che negli anni ha prodotto risultati importanti. Tra i presenti c’è Gabriele Saponaro, giovane atleta che ha già raccolto affermazioni nel circuito agonistico, e c’è Andrea Starace, che ha conquistato il titolo di Campione Italiano FIJLKAM nella categoria Esordienti, kumite -48 kg. Sono ragazzi che stanno ancora costruendo il proprio percorso. Ed è forse proprio questo l’aspetto più interessante da osservare quando si parla di una scuola di karate: il risultato di oggi è soltanto una fotografia provvisoria. Dietro ci sono ore di allenamento, ripetizioni, correzioni, sconfitte, attese. Ed è evidente quanto le arti marziali hanno ancora qualcosa da dire in una società che tende a confondere la forza con la sopraffazione e la competizione con l’eliminazione dell’altro.

A San Cataldo, tuttavia, il discorso sul limite assume un significato ancora più concreto. La manifestazione si svolge infatti sulla Pedana dell’Accessibilità, e il tema della disabilità entra nella serata senza restare confinato alla retorica delle occasioni pubbliche. È un tema sul quale interviene anche il consigliere comunale Giovanni Occhineri, presente alla manifestazione, che racconta al pubblico una propria esperienza personale legata al mondo delle arti marziali. Il suo intervento parte dunque da una vicenda vissuta e arriva al tema della disabilità, dell’accessibilità e della necessità di costruire spazi nei quali la partecipazione non sia una concessione. È un passaggio importante, perché l’accessibilità non riguarda soltanto la possibilità di entrare fisicamente in un luogo. Riguarda il diritto di esserci. Di prendere parte. Di essere guardati per ciò che si è capaci di fare e non soltanto attraverso ciò che una condizione personale sembra impedire. Proprio il karate, per sua natura, conosce bene la relazione con il limite. Ogni atleta ne incontra continuamente uno: quello del proprio corpo, della propria tecnica, della propria paura, dell’avversario, della giornata in cui le cose non riescono. Imparare a stare davanti a quel limite è parte dell’allenamento.

Forse è anche per questo che, osservando i giovani atleti dell’Athlon e delle altre scuole alternarsi sulla pedana, la distanza tra sport e vita appare meno netta di quanto siamo abituati a pensare. Un ragazzo entra sul tatami convinto di dover dimostrare qualcosa. Ne esce, qualche volta, avendo imparato qualcosa su se stesso. Quando la serata volge al termine, sulla pedana restano i segni di qualche ora trascorsa insieme: il lavoro dei maestri, l’energia dei ragazzi, gli applausi del pubblico. Il mare continua il suo movimento alle spalle. Rimane l’immagine più fedele di una manifestazione dedicata alle arti marziali: ragazzi diversi, scuole diverse, corpi diversi, ciascuno alle prese con il proprio limite. Il tatami, per una sera, li ha messi tutti sullo stesso piano.