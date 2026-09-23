/a>

HomeCronacaUn 19enne: "Vittima di abusi da un prete per tre volte in...
CronacaIn evidenza

Un 19enne: “Vittima di abusi da un prete per tre volte in sagrestia”. E la Curia sospende il parroco

di F.Oli.

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging