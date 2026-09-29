Promozione del territorio e sport: la Volley Melendugno disputerà il campionato in A2 con il marchio d’area della Provincia di Lecce “Salento d’Amare”

LECCE – “Salento d’Amare”, il marchio d’area della Provincia di Lecce, scenderà in campo sui maggiori parquet italiani attraverso le maglie da gioco della Narconon Volley Melendugno, formazione che si appresta a disputare il suo quarto campionato di serie A2 di pallavolo femminile.

Questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, il presidente della Provincia Fabio Tarantino ha accolto la Narconon Volley Melendugno e consegnato ufficialmente alla società salentina il marchio d’area “Salento d’Amare”, che campeggerà sulle maglie da gioco ufficiali per la stagione agonistica 2026/2027. Occasione preziosa, questa, per veicolare, attraverso lo sport, i valori identitari del territorio e portare sul taraflex dei palazzetti italiani un marchio che intende valorizzare l’identità territoriale.

“Concedere il marchio Salento d’Amare alla Volley Melendugno significa legare l’identità del nostro territorio a una realtà sportiva che porta il nome del Salento in giro per l’Italia e che, per il terzo anno, disputa un campionato nazionale importante come la Serie A2. Lo sport può essere uno straordinario veicolo di promozione territoriale; quelle maglie infatti entreranno nei palazzetti di tante città italiane e con loro viaggerà il Salento. Siamo orgogliosi di promuovere la nostra provincia attraverso questo sport femminile, cresciuto moltissimo in questi ultimi anni e capace di offrire alle ragazze modelli positivi, fondati sull’impegno, sul talento e sul lavoro di squadra. Siamo felici che “Salento d’Amare” accompagni le atlete della Volley Melendugno nella nuova stagione e diventi parte di questa esperienza sportiva”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

Alla cerimonia erano presenti, insieme al presidente Fabio Tarantino, il consigliere provinciale e sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino, il capo di Gabinetto della Provincia di Lecce Roberto Merenda, l’amministratore unico della Narconon Volley Melendugno Domenico Macchione, il presidente del sodalizio Gaetano Prisco, assieme ai quadri societari, e la squadra al gran completo, con le atlete della rosa guidate dal tecnico Simone Giunta.

Presenti, inoltre, per la squadra, Alfredo Lisi, responsabile marketing, Giacomo Di Candia, responsabile legale, Fabio Carrozzo, responsabile amministrativo, Tiziano Santoro, responsabile ufficio stampa e comunicazione, Giancarlo Galati, responsabile organizzativo, Antonio Mattei, responsabile relazioni esterne, Oreste Ferriero, fotografo ufficiale, Sergio Bisconti, social media manager.

L’autorizzazione all’utilizzo del marchio Salento d’Amare è stata curata dal Servizio Governance strategica e del Pnrr, Promozione territorale e Welfare, della Provincia di Lecce, guidato dal dirigente Roberto Serra.

Il sodalizio sportivo, per mano del suo presidente Gaetano Prisco, ha omaggiato il presidente Tarantino con una maglia di gioco con il numero 165, gli anni della costituzione della Provincia di Lecce, nata dopo l’Unità d’Italia nel 1861.