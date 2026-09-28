Campionati Italiani Assoluti: grande prestazione per l’atleta Antonio Sperti

BOLOGNA – Federazione Italiana Bocce Puglia. Domenica 27 settembre si è giunti all’epilogo dell’anno sportivo con i Campionati Italiani Assoluti a San Giovanni in Persiceto (BO). A rappresentare la Puglia delle bocce la terna di eccellenze composta dagli atleti: Enrico Capone, Federico Grande e Antonio Sperti.
I nostri ragazzi hanno dato una grande prova atletica dimostrando una impeccabile etica rendendosi degni al confronto con i migliori giocatori Nazionali. Grande prestazione dell’atleta Antonio Sperti che nell’individuale maschile è arrivato a pochi passi dal risultato di Campione Nazionale.
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