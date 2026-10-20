Oltre l’invisibilità dei campi: a Lecce “Mafia Caporale” con Leonardo Palmisano

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LECCE – L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 21 ottobre, alle 18:30 presso il Convitto Palmieri di Lecce. Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del libro “Mafia Caporale” (Fandango Libri), scritto dal sociologo Leonardo Palmisano.

«Non chiamiamoli invisibili – dice Alessandro Valenti – i braccianti si vedono benissimo, all’alba nelle piazze, in attesa di un furgone. Siamo noi che abbiamo imparato a scivolare via con lo sguardo. Ad Amendolara quattro uomini sono stati bruciati vivi, ma il caporalato è ogni giorno, in silenzio, in ogni cassetta raccolta a due euro l’ora. Un frutto che sa di sangue non è eccellenza italiana, è barbarie con l’etichetta. Torniamo a pronunciare la parola “giustizia”, e a pretenderla nei campi.»



Quando il cibo porta con sé il peso dello sfruttamento, cessa di essere un’eccellenza per trasformarsi in barbarie con l’etichetta. Per questo torna urgente la necessità di pronunciare la parola “giustizia” e di pretenderla nei luoghi della produzione agricola.

L’evento, promosso in collaborazione con il cultural hub Il Terzo Spazio, vedrà la partecipazione dell’autore Leonardo Palmisano e dell’attivista per i diritti umani Alessandro Valenti. La moderazione del dibattito sarà affidata alla studentessa e attivista Amelia Grasso.

Proprio Amelia Grasso ha sottolineato il valore profondo dell’iniziativa e del coinvolgimento dei più giovani: «Domani non sarà un giorno come gli altri. Dialogheremo con Leonardo Palmisano di una delle piaghe più profonde del nostro tempo, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, e lo faremo insieme ai ragazzi di Terzo Spazio, a chi il futuro lo abita già. Il confronto con i giovani è il punto: per combattere una piaga bisogna prima imparare a vederla, e chi ha vent’anni guarda il mondo senza le abitudini dell’indifferenza. Parlarne con loro, e non soltanto davanti a loro, significa trasformare una conversazione in una responsabilità condivisa. Perché le piaghe dell’umanità si sanano così: nominandole, ascoltando chi le ha studiate e raccontate, e passando il testimone a chi avrà la forza di cambiare le cose».