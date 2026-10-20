Paura per un incidente tra scooter in tangenziale e due giovani restano feriti

Lecce – L’incidente, tanto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave.

Protagonisti due giovani che, nel pomeriggio di oggi, si sono scontrati a bordo dei rispettivi scooter lungo la tangenziale Ovest di Lecce, nei pressi dello svincolo per Lequile e viale Grassi. Caduti rovinosamente sull’asfalto, i due hanno rischiato di essere investiti da altri mezzi in quel momento in circolazione sull’importante arteria cittadina. Ma gli automobilisti hanno rallentato e chiamato il 118.

Come si diceva, per fortuna i due giovani entrambi sui 20 anni si sono procurati solo lievi ferite e sono stati portati in ambulanza in ospedale con codice giallo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Lecce, che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.