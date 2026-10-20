Lasciata con pochi viveri e senza riscaldamento per giorni infermiera condannata per maltrattamenti sulla madre

CASARANO (Lecce) – Nella vita di tutti i giorni è un’infermiera: per lavoro assiste, accudisce i malati e le persone bisognose. In casa, invece, avrebbe abbandonato e maltrattato la madre malata lasciandola per giorni da sola, con qualche bottiglia d’acqua e pochi viveri. Nel degrado più totale, senza riscaldamento d’inverno e climatizzatore d’estate. In uno stato di totale abbandono, in pessime condizioni igieniche dicendole, alle richieste di aiuto, che lei “preferiva lavare gli altri”.

In più occasioni, approfittando della sua qualifica a, nonostante le continue richieste di assistenza, avrebbe terrorizzato la madre 79enne dicendole: “Dove vai? Per il prolasso all’utero ti tireranno via gli organi! Non hai diritto all’esenzione per queste prestazioni, dovrai pagare tutto e rimarrai senza soldi”.

Una storia di ripetuti maltrattamenti si chiude con la condanna a 4 anni di reclusione con l’accusa di maltrattamenti in famiglia inflitta alla donna così come disposto dalla giudice per l’udienza preliminare Francesca Mariano a margine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato.

Nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari a firma della pm Rosaria Petrolo venivano ripercorsi i ripetuti episodi di sevizie e angherie su una persona anziana, sola e indifesa, le cui condizioni di salute non le consentivano di fare sforzi o di uscire da casa autonomamente. L’infermiera, raccontano le carte, impediva alla madre di ricevere visite o anche solo di utilizzare il telefono, spesso lasciato con la batteria scarica e con la sim priva di contatti registrati in memoria. In più occasioni le gridava: “Ma sei ancora viva?” Che aspetti a morire”; “Non capisci nulla e non hai voglia di fare niente”.

Violenze psicologiche ripetute. Con il pretesto di farsi intestare alcune proprietà umiliava la madre: “Devo pure cucinare per questa vecchia; c’è una puzza di morto; ti devo chiudere; non sei ancora morta? Mi devi dare i soldi della benzina mica posso fare la spesa per te senza che tu mi paghi la benzina”. Colpendola ripetutamente, lasciandole sul corpo dei lividi. L’apice delle violenze, il 13 luglio dello scorso anno. L’anziana è sola e allettata da giorni e, nel tentativo di alzarsi, cade dal letto facendosi male a una gamba. Non può usare il telefono, urlando nella speranza che qualche passante possa raccogliere la sua richiesta di aiuto.

Soccorsa dal personale del 118, viene ricoverata all’ospedale “Ferrari” di Casarano in “un grave stato di igiene fisica, deperimento organico, possibile manifestazione cutanea da scabbia e prolasso uterino”, e dimessa, ore dopo con una prognosi di dieci giorni.

Il giorno seguente, verrà nuovamente accompagnata in ospedale. Questa volta a Gallipoli per un prolasso uterino. Dagli accertamenti, la patologia era presente da 3 anni, non curata e, nel frattempo, anche aggravatasi. Solo, a quel punto, l’anziana decise di mettere da parte i sentimenti e di denunciare la figlia difesa dall’avvocato Biagio Palamà. In favore di una seconda figlia, la giudice ha disposto che il risarcimento venga stabilito in separata sede.