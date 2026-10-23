A 8 anni scappa da casa inseguito dal padre con in mano un catenaccio: indagati genitori per maltrattamenti

SALENTO – A 8 anni – il 9 settembre scorso – si allontanò da casa dopo un litigio inseguito per le strade di un paese salentino dal padre che in mano aveva un catenaccio munito di lucchetto. Ma dopo qualche centinaio di metri, il genitore rientrò a casa senza neppure allertare le forze dell’ordine mentre il piccolo – in quegli stessi frangenti – continuava a correre a perdifiato. Senza scarpe, di sera e con il rischio di essere investito. Fortunatamente il bambino venne intercettato dai carabinieri nei pressi dell’intersezione tra la circonvallazione del paese e una provinciale.

Ma a casa, una volta rassicurato, il piccolo non voleva più rientrare. Aveva paura e non intendeva più rivedere i suoi genitori. Da qualche giorno il bimbo, insieme al fratello di qualche anno più grande, è stato trasferito in una comunità mentre i genitori – una coppia di senegalesi – sono finiti sotto indagine con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dalle informazioni acquisite in anteprima dal Corriere Salentino. Per cristallizzare le accuse, nelle scorse ore, i due minori sarebbero dovuti comparire davanti al giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari in occasione dell’incidente probatorio ma l’ascolto è stato rinviato per questioni tecniche. Sul caso si sono attivati da tempo anche i Servizi sociali del paese.

Dal Senegal in Salento, il bimbo era arrivato in compagnia della madre e del fratello solo da qualche mese. Nelle intenzioni la famiglia si sarebbe dovuta ricongiungere definitivamente ma in casa le tensioni sarebbero state continue. Un clima di terrore sfociato nell’episodio più grave – quello del 9 settembre scorso – quando il bimbo si sarebbe allontanato da casa inseguito dal padre che, tra le mani, impugnava un catenaccio con tanto di lucchetto. E mentre il piccolo correva sempre più veloce per seminare il genitore, il padre, una volta rientrato in casa, non avrebbe allertato le forze dell’ordine, senza preoccuparsi minimamente di aver abbandonato il figlio.

“Un comportamento inerte e contrastante con il dovere giuridico di cura e di custodia” la contestazione mossa dagli inquirenti non solo all’uomo ma anche alla madre che, “sebbene titolare di una posizione di garanzia nei confronti del figli, nella piena consapevolezza delle condotte del marito rientrato in casa senza il bimbo”, avrebbe ammesso l’accaduto quando in casa si presentarono i carabinieri senza prendere le distanze o qualche iniziativa a protezione del figlio. Con un provvedimento d’urgenza, sulla scorta dell’episodio, la procura si è immediatamente attivata disponendo il trasferimento dei due bambini in un’altra casa: una casa-famiglia.

I due genitori sono assistiti dagli avvocati Vincenzo Magi e Giorgia Guercia. Curatrice speciale per conto dei due bambini è stata nominata l’avvocata Erlene Galasso.