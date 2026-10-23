Presunti appalti con il clan Moccia: cade l’aggravante mafiosa, lievi condanne per assessore Guido e imprenditore D’Elia

LECCE – Si chiude con una condanna a 2 anni (con il beneficio della pena sospesa) il processo di primo grado a carico dell’assessore al Welfare del Comune di Lecce, Andrea Guido, finito sotto processo insieme ad altri 42 imputati per i presunti appalti corruttivi con il clan Moccia, uno dei più sodalizi più agguerriti in tutta la Campania.

Dopo quattro giorni di camera di consiglio, il tribunale di Napoli ha emesso la sentenza che condanna l’assessore della Giunta Poli con l’accusa di corruzione e all’interdizione dai pubblici uffici per 1 anno. La richiesta della procura era stata di 6 anni e mezzo. Il tribunale, inoltre, ha disposto anche la confisca per equivalente di quanto sequestrato nel corso delle indagini al politico 43enne ed è stata esclusa l’aggravante del favoreggiamento di un’organizzazione mafiosa.

Per Giuseppe D’Elia, l’imprenditore di Novoli (Lecce), difeso dall’avvocato Gabriele Valentini, inizialmente posto ai domiciliari con l’accusa di aver fatto da collante tra le imprese locali, esponenti politici e il clan Moccia, la condanna è stata di 2 anni (6 anni e 6 mesi la richiesta della procura) con l’abbattimento dell’aggravante mafiosa e il beneficio della pena sospesa.

Secondo l’impianto accusatorio, il politico leccese avrebbe intascato 2mila e 500 euro dagli uomini di fiducia del clan partenopeo per favorire il sodalizio nell’aggiudicazione del servizio di raccolta dell’olio di origine alimentare esausto nel capoluogo salentino e nei comuni rientranti nel Consorzio dell’Aro 1/Le. A fungere da “intermediari” sarebbero stati Mario Salierno, 44enne di Napoli, e Giuseppe D’Elia, 55enne di Novoli, (quest’ultimo difeso dall’avvocato Gabriele Valentini e per i quali la richiesta è stata sempre di 6 anni e 6 mesi).

In questo modo, sarebbe stata esclusa la Isalppower oli srl che, in collaborazione con la Monteco, aveva gestito fino ad allora la raccolta di olio presso l’isola ecologica in città. Nonostante la sconfitta di Guido alle elezioni, nel giugno del 2017, la seconda tranche sarebbe stata comunque corrisposta.

Guido finì così ai domiciliari con un’ordinanza emessa dalla gip del tribunale di Napoli, Maria Luisa Miranda, con l’accusa di corruzione aggravata dall’aver agevolato “l’affermazione degli interessi economici e del potere economico-criminale del clan Moccia in Puglia”. Travolto dallo scandalo giudiziario, la carriera politica di Guido sembrava ormai giunta al capolinea: 139 giorni ai domiciliari; la successiva sospensione dal partito e dal consiglio comunale prima del reintegro con un provvedimento prefettizio – datato 13 settembre 2022 – grazie a un ricorso dei suoi avvocati, Andrea Sambati e Ivan Feola. Ma alle comunali di maggio del 2024, Lecce premiò comunque Guido, ottenendo 1.349 voti con l’Udc, ottenendo poi l’incarico di assessore al Welfare nell’attuale esecutivo capeggiato dalla sindaca Adriana Poli Bortone. Non appena verranno pubblicate le motivazioni della sentenza, gli avvocati del pool difensivo depositeranno ricorso in Appello. Nel frattempo, però, come riportiamo in un altro articolo, l’assessore ha annunciato le proprie dimissione dal momento che la legge Severino è già esecutiva dopo sentenza di primo grado.