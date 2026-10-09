Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Alessano

ALESSANO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Alessano (LE). I lavori riguardano sostituzione condotte idriche inerenti al progetto di risanamento reti 4.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 13 Ottobre 2026 nell’abitato di Alessano (LE) in Via Contrada Terramessere nel tratto tra via Serio e via Fiume, in via Serio, in via Fiume e in via Cappuccini da via Fiume sino al civico 12.

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8:30 con ripristino alle ore 16:30.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.