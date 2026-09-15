Alessano, inaugurata oggi una nuova rotatoria. Tarantino: “Un’opera che risolve una criticità e migliora la sicurezza. Con questo criterio proseguiranno gli investimenti sulla viabilità provinciale”

1 of 3

ALESSANO (Lecce) – Taglio del nastro oggi per l’inaugurazione la nuova rotatoria che si trova sull’intersezione tra le strade provinciali 210 e 81 (strada per la marina di Novaglie), recentemente completata e operativa.

“La nuova rotatoria mette in sicurezza un incrocio che negli anni è stato teatro di numerosi incidenti. È un intervento programmato dalla precedente Amministrazione provinciale e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Alessano”, dichiara il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, sul posto insieme ai sindaci di Alessano Osvaldo Stendardo, di Corsano Francesco Caracciolo e di Gagliano del Capo Gianfranco Melcarne, all’ex presidente, oggi consigliere regionale, Stefano Minerva, al consigliere provinciale Francesco Volpe e al dirigente del Servizio provinciale Viabilità Luigi Tundo.

“Il lavoro della Provincia continua in questa direzione, individuando i punti più critici della rete stradale, programmando le risorse e intervenendo dove è necessario ridurre concretamente i rischi. Oggi consegniamo al territorio un’opera che risolve una criticità reale e migliora la sicurezza di un collegamento importante per quest’area del Salento. Ed è questo il criterio con cui intendiamo proseguire gli investimenti sulla viabilità provinciale”, conclude.

La realizzazione dell’opera, inserita nel programma degli interventi delle Aree Interne (oggetto di finanziamento con DM 394/2021), nasce dalla sottoscrizione di un’apposita convenzione tra il Comune di Alessano e la Provincia di Lecce.

Per realizzare l’intervento, il Comune di Alessano ha predisposto il progetto esecutivo, si è occupato dell’acquisizione delle aree private necessarie per la trasformazione dell’intersezione in rotatoria e ha preso in carico l’impianto di illuminazione.

La Provincia di Lecce ha appaltato e realizzato l’opera, con lavori a cura della ditta Costruzioni f.lli Cassetta Francesco & Nicola di Andria.