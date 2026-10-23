A un passo dal cielo, a un passo dal vuoto

NEW YORK. Quanto in alto bisogna arrivare per farsi ascoltare? Nel mondo in cui ogni emozione cerca uno spettatore, a volte non bastano nemmeno 443 metri. Il 1° luglio 2026, sulla sommità dell’Empire State Building, due figure vestite di nero hanno trasformato uno dei simboli di Manhattan nel palcoscenico di una dichiarazione d’amore e di pace. Senza imbracature, in equilibrio sull’antenna del grattacielo, Angela Nikolau e Ivan Beerkus hanno srotolato uno striscione: ‘’When the power of love beats the love of power, the world knows peace’’. Quando il potere dell’amore supererà l’amore per il potere, il mondo conoscerà la pace.

Poi, durante la discesa verso una piattaforma sottostante, Ivan si è inginocchiato davanti ad Angela. Una proposta di matrimonio sospesa sopra Manhattan, seguita da un abbraccio e da un bacio.

Un messaggio universale, un gesto romantico, le telecamere a immortalare tutto. Sembrava una storia perfetta per i social network. Il finale, però, non era previsto nelle immagini da condividere: ad attenderli c’era la polizia. I due, originari della Russia, sono conosciuti per le loro imprese di rooftopping, la pratica estrema di raggiungere le sommità di edifici e strutture urbane, spesso senza autorizzazioni né dispositivi di sicurezza. La loro relazione e le loro scalate sono raccontate nel documentario Netflix Skywalkers: A Love Story, distribuito nel 2024.

Quella sull’Empire State Building non era un’impresa autorizzata. Secondo gli atti giudiziari riportati dalla stampa americana, gli investigatori hanno trovato una serratura danneggiata al 104° piano, in un’area riservata. Prima dell’intervento, la polizia ha dovuto attendere circa mezz’ora per consentire la disattivazione dell’antenna.

Identificati dalle autorità con i nomi di Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov, i due sono stati arrestati e hanno dovuto rispondere di diverse accuse, tra cui burglary, condotta gravemente pericolosa e danneggiamento.

Rilasciati sotto supervisione dopo la prima comparizione, sono tornati in tribunale il 24 agosto e nuovamente il 29 settembre. Non risultano verificati, nelle fonti consultate, ulteriori esiti del procedimento. La difesa ha contestato la gravità delle imputazioni. La direzione del grattacielo ha confermato l’assenza di autorizzazioni, precisando che le persone presenti nell’edificio non erano state esposte a pericoli.

Ma, al di là della vicenda giudiziaria, resta una domanda: perché siamo così affascinati da chi sfida il vuoto?

L’altezza, nel nostro immaginario, rappresenta conquista, libertà, superamento dei limiti. Guardare qualcuno affrontare ciò che temiamo suscita emozioni contrastanti, come ammirazione, inquietudine, desiderio di immedesimazione.

Non occorre attribuire particolari motivazioni psicologiche ai protagonisti per riconoscere questa dinamica. La vertigine, in fondo, appartiene anche a chi osserva, pur rimanendo al sicuro.

I social network amplificano quell’esperienza, trasformando un’impresa individuale in uno spettacolo collettivo. E introducono un interrogativo più profondo: quanto il desiderio di vivere qualcosa di straordinario si intreccia con quello di mostrarlo agli altri?

Non significa che un sentimento esposto pubblicamente sia meno autentico. Significa che, accanto ai due protagonisti, entra in scena una terza presenza, il pubblico.

Un pubblico potenzialmente immenso, che osserva, commenta, applaude e talvolta pretende emozioni sempre più intense, più sorprendenti, spettacolari e sempre più in alto.

È qui che la vicenda assume un significato che supera la cronaca.

Lo striscione esposto dalla coppia contiene un messaggio potente. Contrappone l’amore alla volontà di dominio, immaginando un mondo in cui il primo possa prevalere sulla seconda.

Eppure, proprio in quella dichiarazione emerge una contraddizione.

Può un messaggio di pace giustificare un gesto che mette a rischio chi lo compie e chi è chiamato a intervenire?

La forza simbolica di un’azione non cancella le responsabilità che comporta. Il coraggio non coincide necessariamente con l’assenza di paura, né l’intensità di un’esperienza ne determina automaticamente il valore.

Quella proposta di matrimonio, sospesa tra il cielo e Manhattan, lascia un’immagine difficile da dimenticare: due esseri umani abbracciati sopra una città immensa, con il vuoto sotto i piedi e il mondo davanti agli occhi. Un istante in cui amore, paura e desiderio di eternità sembrano confondersi.

Ma è proprio quando lo spettacolo finisce che cominciano le domande più importanti. Perché viviamo in un tempo in cui persino i sentimenti sembrano dover superare una prova di eccezionalità per essere riconosciuti. Come se amare non bastasse più, se quell’amore non diventasse anche qualcosa da mostrare.

Eppure, ciò che rende profondo un sentimento non è il rischio che siamo disposti a correre per raccontarlo, ma la responsabilità con cui scegliamo di viverlo. Non è l’altezza da cui lo dichiariamo, ma la capacità di custodirlo quando i riflettori si spengono.

Le immagini di Angela e Ivan continueranno probabilmente a suscitare stupore. Resteranno la vertigine, il bacio, Manhattan ai loro piedi. Ma oltre quella fotografia spettacolare rimane una verità più silenziosa, forse meno adatta ai social e proprio per questo più necessaria.

Perché si può arrivare sulla cima del mondo e conquistare lo sguardo di milioni di persone. Ma la sfida più grande resta un’altra, riuscire ad amare, e a dare valore a ciò che conta, anche quando non c’è nessuno a guardarci.