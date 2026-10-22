La Giornata sulla Sicurezza stradale in Piazza S.Oronzo a Lecce, domenica 25 Ottobre

Domenica 25 ottobre in piazza San Oronzo Lecce si inaugura ” La giornata sulla sicurezza stradale”. Tale evento è organizzato da Lions Club Puglia Patrimoni dei Cittadini e il Comune di Lecce e coinvolgerà la Polizia di Stato la Croce Rossa e l’Associazione Alfisti Giallo Verdi.

Fa presente il Presidente del Lions Club avv. Matteo Sances ” la finalità è quella di sensibilizzare grandi e piccini sulla sicurezza alla guida e il Pronto Soccorso. Si ringrazia l’amministrazione del Comune di Lecce per il supporto a questa manifestazione. L’ evento avrà inizio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e vedrà anche la partecipazione di Radio Salentina.