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Centinaia di agricoltori pugliesi a Roma con CIA Puglia: “Non ce la facciamo più”

Partiti all'alba con pullman da tutte le province. In piazza a Montecitorio: "Situazione insostenibile" Dal campo alla tavola, rincari fino al 400%: "La crisi la pagano solo gli agricoltori e i consumatori"

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