L’almanacco di oggi 23 ottobre

Il Santo del giorno: S. Giovanni da Cap. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Nchianu susu cullu culu, scinnu sutta cullu cazzu. Significato: Salgo sopra per colarlo, scendo sotto per schiacciarlo.
– Sono nati in questo giorno
1931 Sergio Corbucci
1940 Pelè
1965 Ambra Orfei
– Proverbio
Dove non v’è pietà, non può star felicità
– Accadde oggi
1958 Boris Pasternak è costretto dal regime a rinunciare al premio nobel per la letteratura dell’opera il “Dottor Zivago”
– Scoperte
1976 Bob Weinberg individua gli oncogeni