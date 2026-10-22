Nuova mensa scolastica a San Donato di Lecce

SAN DONATO DI LECCE INAUGURA LA NUOVA MENSA SCOLASTICA: LA SCUOLA PRIMARIA “RAFFAELLA CARLINO” DIVENTA UN POLO DIDATTICO INNOVATIVO

A un anno dalla realizzazione del Civic Center, un nuovo importante tassello arricchisce il complesso scolastico di via Verdi. Il Sindaco Alessandro Quarta: «Continuiamo a investire nella scuola perché è qui che si costruisce il futuro della nostra comunità».

SAN DONATO DI LECCE – Un nuovo importante traguardo per l’Amministrazione comunale di San Donato di Lecce, che si prepara a inaugurare la nuova mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria “Raffaella Carlino” di via Verdi.

Un’opera che rappresenta molto più della realizzazione di un nuovo spazio destinato alla refezione scolastica: è un ulteriore investimento nella qualità dell’istruzione, nel benessere dei bambini e nel potenziamento dei servizi offerti alle famiglie.

L’inaugurazione arriva a circa un anno dalla realizzazione del Civic Center, sorto nella medesima area, e segna un ulteriore passo nel percorso di trasformazione e valorizzazione dell’intero complesso scolastico.

Grazie a questi interventi, la Scuola Primaria “Raffaella Carlino” assume sempre più la fisionomia di un vero e proprio polo didattico innovativo, capace di integrare istruzione, servizi, socialità e opportunità educative, ponendosi come un punto di riferimento non soltanto per San Donato di Lecce, ma per l’intero territorio.

La nuova mensa contribuirà a migliorare concretamente la quotidianità degli alunni, offrendo uno spazio dedicato a un momento fondamentale della giornata scolastica. La refezione, infatti, non rappresenta soltanto un servizio, ma anche un’occasione educativa, di condivisione e di crescita.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO ALESSANDRO QUARTA

«Con l’inaugurazione della nuova mensa scolastica aggiungiamo un altro importante tassello a un progetto di trasformazione che abbiamo immaginato e costruito nel tempo, con una visione precisa: fare della scuola il cuore pulsante della nostra comunità.

A distanza di appena un anno dalla realizzazione del Civic Center, torniamo a investire nella stessa area, confermando una scelta amministrativa chiara e coerente. Non vogliamo limitarci a realizzare singole opere pubbliche, ma costruire luoghi capaci di dialogare tra loro, integrando servizi, funzioni e opportunità per i nostri ragazzi.

La Scuola Primaria “Raffaella Carlino” non è più soltanto un edificio scolastico: sta diventando un vero campus educativo, moderno, funzionale e aperto al futuro.

Credo profondamente che il livello di civiltà e la capacità di crescita di una comunità si misurino anche dalla qualità degli spazi che riesce a garantire ai propri bambini.

Una mensa moderna, ambienti scolastici accoglienti, strutture dedicate alla formazione e alla socialità non sono semplici opere edilizie. Sono investimenti sulle nuove generazioni, sulla qualità della vita delle famiglie e sull’attrattività del nostro territorio.

Stiamo costruendo una San Donato che non rincorre il futuro, ma prova ad anticiparlo. Una comunità nella quale le famiglie possano trovare servizi sempre migliori e i bambini possano crescere in ambienti all’altezza delle loro esigenze e delle loro aspirazioni.

E vedere queste opere prendere forma, una dopo l’altra, è motivo di grande soddisfazione, perché significa trasformare una visione amministrativa in risultati concreti, destinati a rimanere nel tempo».

UNA VISIONE DI SVILUPPO CHE PARTE DALLA SCUOLA

La nuova mensa e il Civic Center costituiscono due elementi significativi di una più ampia strategia di riqualificazione e potenziamento del patrimonio pubblico, con particolare attenzione all’edilizia scolastica e ai servizi per l’infanzia.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di consolidare un sistema di strutture moderne, funzionali e integrate, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di rafforzare il ruolo di San Donato di Lecce quale centro di riferimento per i servizi educativi del territorio.

«Le opere pubbliche più importanti non sono soltanto quelle che cambiano il volto di un paese, ma quelle che migliorano la vita delle persone. E quando a beneficiarne sono i nostri bambini, il valore di ciò che realizziamo è ancora più grande», conclude il Sindaco Alessandro Quarta.