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Attualità

Smartphone sotto il sole, il pericolo invisibile: «Il calore può danneggiare la batteria senza che ce ne accorgiamo»

L'analisi di Marco Vespucci, imprenditore leccese esperto di tecnologia e riparazioni: «Spesso ci preoccupiamo di proteggere lo schermo da una caduta, ma ignoriamo ciò che può compromettere il telefono dall'interno»

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