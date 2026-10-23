Smartphone sotto il sole, il pericolo invisibile: «Il calore può danneggiare la batteria senza che ce ne accorgiamo»

LECCE – Un telefono dimenticato sul cruscotto dell’automobile, appoggiato sul lettino in spiaggia o lasciato sotto il sole mentre siamo impegnati in altre attività. Gesti apparentemente innocui, che possono nascondere conseguenze ben più serie di quanto immaginiamo.

Il calore è infatti uno dei nemici più sottovalutati degli smartphone moderni. Non provoca necessariamente danni immediati o visibili, ma un’esposizione eccessiva, soprattutto se prolungata o ripetuta, può accelerare il deterioramento della batteria e comprometterne progressivamente le prestazioni.

A richiamare l’attenzione su questo fenomeno è Marco Vespucci, imprenditore leccese specializzato nell’assistenza e nella riparazione di dispositivi elettronici, che invita a non sottovalutare un rischio spesso ignorato dai consumatori.

«Quando pensiamo ai danni che può subire uno smartphone, immaginiamo quasi sempre uno schermo rotto o un dispositivo caduto in acqua. Raramente consideriamo ciò che accade al suo interno quando viene esposto a temperature troppo elevate. Eppure, proprio il calore può contribuire a deteriorare uno dei componenti più importanti: la batteria».

Le batterie agli ioni di litio, presenti nella maggior parte degli smartphone, sono progettate per affrontare il normale utilizzo quotidiano, ma soffrono particolarmente le temperature elevate. Il calore accelera i processi chimici responsabili del loro invecchiamento, riducendo nel tempo la capacità di accumulare energia e, di conseguenza, l’autonomia del dispositivo.

Non si tratta di un problema limitato a una marca o a un modello. Apple, ad esempio, indica per gli iPhone un intervallo di temperatura ambientale di utilizzo compreso tra 0 e 35 gradi, avvertendo che condizioni particolarmente calde possono ridurre permanentemente la durata della batteria. Un principio che riguarda, con caratteristiche e sistemi di protezione differenti, anche gli smartphone Samsung e gli altri dispositivi alimentati da batterie al litio.

Il rischio aumenta quando al calore esterno si aggiunge quello prodotto dal telefono stesso.

«Pensiamo a chi utilizza lo smartphone come navigatore in automobile, magari collegato al caricabatterie e posizionato vicino al parabrezza. Oppure a chi registra video sotto il sole per diversi minuti. In queste condizioni il dispositivo può raggiungere temperature elevate, perché al calore dell’ambiente si somma quello generato dalle sue attività», spiega Vespucci.

I telefoni più moderni dispongono di sistemi di protezione che intervengono quando la temperatura aumenta eccessivamente. Lo schermo può ridurre automaticamente la luminosità, la ricarica può rallentare o interrompersi e alcune funzionalità possono essere temporaneamente limitate.

Sono segnali che molti utenti interpretano come semplici malfunzionamenti, senza comprenderne la causa.

«Quando il telefono riduce le proprie prestazioni per proteggersi dal calore, non sta necessariamente manifestando un guasto. Sta cercando di evitare che la situazione peggiori. Ignorare ripetutamente questi segnali, però, significa continuare a esporlo a condizioni potenzialmente dannose».

Particolare attenzione meritano inoltre le batterie già deteriorate, che possono presentare anomalie come un’autonomia drasticamente ridotta, spegnimenti improvvisi e, in alcuni casi, rigonfiamenti.

Il rigonfiamento non è necessariamente una conseguenza dell’esposizione al sole, ma rappresenta un segnale di possibile pericolo: una batteria deformata può esercitare pressione sui componenti interni e sul display e non deve continuare a essere utilizzata o ricaricata.

Ma come possiamo proteggere concretamente i nostri smartphone?

La risposta è più semplice di quanto si pensi. Evitare di lasciare il dispositivo in automobile sotto il sole, proteggerlo dall’esposizione diretta durante le giornate più calde e non sottoporlo a ricarica quando è già eccessivamente caldo sono precauzioni importanti.

Se lo smartphone si surriscalda, è opportuno interrompere temporaneamente le attività più impegnative, scollegarlo dall’alimentazione e lasciarlo raffreddare naturalmente in un ambiente fresco e ombreggiato. Assolutamente da evitare i rimedi improvvisati, come riporlo in frigorifero o nel congelatore, che possono provocare ulteriori problemi.

«Oggi acquistiamo smartphone sempre più potenti e costosi, spesso investendo cifre considerevoli. Eppure continuiamo a sottovalutare comportamenti quotidiani che possono incidere sulla loro durata. Non sempre è necessario cambiare dispositivo quando l’autonomia peggiora: in alcuni casi è sufficiente verificare lo stato della batteria e valutare un’eventuale sostituzione».

Il punto, dunque, non è avere paura di utilizzare lo smartphone durante le giornate di sole, ma comprendere che anche la tecnologia più avanzata ha limiti fisici che non possono essere ignorati.

E proprio su questo aspetto si concentra la riflessione conclusiva di Marco Vespucci:

«Siamo diventati bravissimi a proteggere i nostri smartphone con cover e vetri temperati. Forse dovremmo imparare a proteggere con la stessa attenzione anche ciò che non vediamo. Perché un danno allo schermo si nota subito. Quello a una batteria, spesso, ce ne accorgiamo soltanto quando è troppo tardi».