Un argento e molte altre soddisfazioni: ottimi risultati per i padelisti del Csi Lecce ai campionati nazionali di Modena

Dal 16 al 18 ottobre al Mammut Club di Modena si sono tenute le finali nazionali del Padel CSI coinvolgendo i diversi comitati del Centro Sportivo Italiano. Ben 44 squadre provenienti da 7 regioni d’Italia (Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Puglia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte) hanno gareggiato nelle sezioni Maschile Elite, Maschile Pro, Femminile e Misto.

Gli atleti di padel del CSI di Lecce hanno raggiunto grandi traguardi nel weekend modenese, a partire dalla categoria Maschile Pro. Nel girone svizzero previsto per la categoria, Stefano Castrignano, Alberto Rizzo, Michele Rizzello e Loris Raganato hanno sfiorato il gradino più alto del podio laureandosi vicecampioni nazionali 2026 tra gli applausi del pubblico presente. Il successo finale è andato alla squadra Cinquexuno della società Romita, già campioni nazionali nel 2025.

Buone notizie anche dalla categoria Femminile: Lucia Martina, Francesca De Pascalis, Alice Sabato e Barbara Spedicato hanno disputato un brillante percorso durante la fase iniziale a 3 gironi che le ha portate a ottenere un ottimo quarto posto a livello nazionale e a fermarsi a solamente un passo dalla finale.

Al termine di questi 3 giorni di sport a tema arancio-blu il bilancio è, quindi, complessivamente positivo per le 5 squadre totali della delegazione leccese, composta da 16 fra atlete e atleti che hanno partecipato alla massima competizione associativa prevista per la disciplina padelistica fra sorrisi e il giusto livello di competizione.

La soddisfazione è anche nelle parole di Sabina Tondo, Presidente Provinciale del CSI Lecce:

“Il percorso che ci ha portato fino alle Finali Nazionali non è stato una semplice vittoria, ma il coronamento straordinario di un intero anno di lavoro, passione e dedizione.

Un cammino lungo e avvincente, articolato su 5 tappe intense, che ha messo alla prova non solo il valore tecnico dei nostri atleti, ma soprattutto la tenuta, lo spirito di squadra e la determinazione del nostro gruppo. Abbiamo dimostrato che il padel nel Salento rappresenta un’eccellenza e i ragazzi lo hanno dimostrato sfiorando il gradino più alto del podio. Adesso godiamoci questo risultato e testa alla programmazione 2027, tante nuove idee e sorprese ci aspettano nella nuova stagione già alle porte”.