Agenda Partecipata: a Magliano il centro dedicato a Peppino Impastato sia un’opportunità per le giovani generazioni grazie ad una cooperativa di lavoro

Il Centro per la Legalità Peppino Impastato, a Magliano, versa in uno stato di completo abbandono. Un luogo che dovrebbe incarnare i valori della cultura, della libertà e dell’impegno civile è oggi una risorsa sottratta alla collettività.

È questa la considerazione che l’attuale amministrazione riserva alla memoria di Peppino Impastato e alla funzione educativa della legalità? Intitolare una struttura a chi ha combattuto la cultura mafiosa e l’indifferenza non può ridursi a una scelta simbolica: impone responsabilità, coerenza e azioni concrete.

Agenda Partecipata propone di restituire il Centro alla comunità attraverso una costituenda cooperativa sociale di lavoro, destinata a organizzare attività di doposcuola per gli alunni delle scuole elementari e medie, con tariffe contenute e accessibili alle famiglie.

Il progetto mira a coniugare sostegno educativo, inclusione sociale e occupazione giovanile, offrendo opportunità di lavoro regolare a giovani laureati e laureandi che già svolgono privatamente attività di doposcuola, spesso senza contratto e senza adeguate tutele.

Non si tratta soltanto di riaprire un edificio, ma di trasformare un bene pubblico inutilizzato in un presidio di crescita culturale, solidarietà e dignità del lavoro. Una proposta concreta, da realizzare attraverso un percorso trasparente e sostenibile, nell’interesse della comunità.

Peppino Impastato ci ha insegnato che la legalità non è una parola da pronunciare nelle cerimonie, ma una pratica quotidiana che richiede coraggio, partecipazione e assunzione di responsabilità.

Per questo chiediamo all’amministrazione di chiarire le ragioni di tanto abbandono e di confrontarsi pubblicamente con una proposta che restituisca al Centro la funzione per cui dovrebbe essere un punto di riferimento per il territorio.

Perché mentre i giovani hanno bisogno di opportunità, le famiglie di servizi e il territorio di spazi vivi, lasciare inutilizzato un bene pubblico significa rinunciare a una possibilità di sviluppo sociale.

La memoria di Peppino Impastato merita fatti, non targhe. E una comunità merita un’amministrazione capace di trasformare i beni pubblici in opportunità per tutti.