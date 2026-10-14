Il Papa si è alzato ed è di buon umore, al via il recupero

CITTÀ DEL VATICANO – Il Papa dopo l’intervento al polmone ha cominciato il decorso post-operatorio: Leone si è alzato dal letto, ha camminato nella stanza, ha mangiato sia a colazione che a pranzo, ha iniziato la fisioterapia respiratoria. E ha anche concelebrato una messa in una stanza appositamente allestita al decimo piano dell’ospedale.

Ma soprattutto è di “buon umore”, come ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Tutto dunque come da previsioni e i medici, il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, nel bollettino odierno, fanno sapere che, dopo gli esiti degli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l’intervento, “confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito”.

Resta dunque, al momento, anche la previsione di una settimana di ricovero in ospedale a partire dall’ingresso, che c’è stato appunto martedì.