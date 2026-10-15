Dalla pagina scritta al podcast: al via a Spongano un laboratorio per raccontare le grandi autrici ai più giovani

SPONGANO (Lecce) – Trasformare le biografie delle scrittrici e la letteratura contemporanea in narrazioni audio capaci di stimolare lo spirito critico delle nuove generazioni. Prende il via venerdì 16 ottobre, presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, “Dare voce a un libro: sulle tracce di un’autrice, dalla pagina al podcast”, un percorso formativo gratuito ideato nell’ambito del progetto “FUOR DI LIBRO”, promosso da Ultimi Fuochi Teatro con il sostegno del Centro per il libro e la lettura.

L’iniziativa si articola in due appuntamenti in presenza a Spongano — il 16 ottobre e il 27 novembre alle 16:30 — affiancati da tre moduli online, con l’obiettivo di offrire a docenti, educatori, bibliotecari e operatori culturali le competenze tecniche e narrative per realizzare contenuti audio a uso didattico. La conduzione dei moduli è affidata alle ideatrici di Mis(S)conosciute – Scrittrici tra parentesi, spazio d’approfondimento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della letteratura al femminile.

I partecipanti affronteranno le varie fasi della produzione di un podcast letterario: dalla selezione del punto di vista alla stesura del copione, passando per l’impiego della voce, le tecniche di registrazione e le nozioni base del montaggio sonoro. Un impianto che intende utilizzare il racconto biografico anche per introdurre nelle aule scolastiche riflessioni su temi attuali come la parità di genere e il valore della lettura.

GLI OSPITI

Mis(S)conosciute – Scrittrici tra parentesi è un progetto culturale nato dall’incontro tra

Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio, tre lettrici provenienti da Emilia,

Salento e Napoli e oggi attive a Roma. Dal 2019, attraverso il podcast e le attività editoriali e

culturali, Mis(S)conosciute racconta e valorizza scrittrici spesso rimaste ai margini del

canone letterario, riportando alla luce opere, storie e voci da riscoprire. Il progetto unisce

divulgazione, letteratura, podcasting e produzione culturale, con l’obiettivo di creare nuovi

spazi di ascolto e confronto intorno alla scrittura delle donne. Nel 2024 Mis(S)conosciute ha

realizzato per Emons la serie podcast Gagliarda Potenza. Vita e opere straordinarie di

Goliarda Sapienza.

IL PROGRAMMA

16 ottobre – ore 16,30 Centro di Aggregazione Giovanile, via Pio XII, Spongano (LE)

27 novembre – ore 16,30 Centro di Aggregazione Giovanile, via Pio XII, Spongano (LE)

+ 3 incontri online che saranno comunicati nel corso del primo incontro

La partecipazione è gratuita.

Informazioni e iscrizioni

Tel. 388 1271999

infoultimifuochi@gmail.com