La Flc Cgil sostiene la lotta degli studenti di Unisalento, da giorni in protesta contro il caro-affitti

La Flc Cgil di Lecce esprime il proprio totale e convinto supporto alla mobilitazione studentesca promossa dall’Udu Lecce. “Riteniamo che la protesta ponga al centro del dibattito cittadino e provinciale una crisi sociale non più tollerabile, che colpisce direttamente la comunità dell’Università del Salento e le fasce più deboli della popolazione. Rifiutiamo anche noi le politiche di riarmo nazionali ed europee che sottraggono risorse fondamentali all’istruzione e che negano i diritti fondamentali garantiti dallo stato sociale e sanciti dalla nostra Costituzione e sosteniamo le rivendicazioni sui temi dell’emergenza abitativa e del collasso dei trasporti”, dice la segretaria generale della Flc Cgil Lecce, Francesca Franza.

Il sindacato sollecita un intervento immediato del Comune di Lecce e di tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate, attraverso i seguenti interventi:

Censimento straordinario degli immobili sfitti: l’Amministrazione comunale deve avviare una mappatura completa del patrimonio immobiliare privato e pubblico attualmente inutilizzato o lasciato in stato di abbandono in città. Chiediamo che gli spazi individuati siano inseriti in un piano strutturale di edilizia residenziale pubblica universitaria e sociale, restituendo i quartieri a chi la città la vive e la studia ogni giorno. Applicazione di prezzi calmierati: è indispensabile introdurre una regolamentazione che preveda tariffe e canoni d’affitto calmierati per gli alloggi residenziali universitari e per le abitazioni destinate ai lavoratori fuori sede, ponendo un freno alle speculazioni di mercato.

“Dal nostro punto di vista un percorso di questo tipo, finalizzato al welfare, non deve riguardare solo gli studenti, ma tutti quei lavoratori della conoscenza (scuola, università, ricerca) che, alla luce delle nuove assunzioni determinate dai concorsi del Pnrr, sono costretti a vivere e lavorare lontano da casa nel nostro territorio. Respingiamo inoltre fermamente qualsiasi tentativo di gestione repressiva del dissenso democratico; garantiamo la nostra presenza fisica e politica al fianco dell’Unione degli Universitari nelle piazze e nei luoghi della protesta, unendo la nostra protesta di lavoratori della conoscenza a quella degli studenti in un’unica grande vertenza per il futuro del territorio”, conclude Franza.