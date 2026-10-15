Assalto notturno in gioielleria: ladri in fuga a bordo di una Porsche

MAGLIE (Lecce) – Un colpo pianificato nei dettagli e condotto con rapidità nel cuore della notte. Nel mirino dei malviventi è finita la gioielleria Toma di Maglie, presa d’assalto intorno alle 2:30 della scorsa notte.

I ladri sono entrati in azione forzando e tagliando la serranda d’ingresso dell’esercizio commerciale. Una volta varchi gli accessi, si sono mossi con rapidità all’interno del locale facendo incetta di preziosi, monili e oggetti in oro, per un bottino il cui valore complessivo è ancora in fase di esatta quantificazione.

L’allarme tempestivo ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire sul posto nel volere di pochi minuti. Alla vista dei militari, i responsabili si sono dati alla precipitosa fuga a bordo di una Porsche di colore nero, imboccando la direzione di Brindisi e dando vita a un prolungato inseguimento lungo la direttrice stradale.

Per l’attività commerciale si tratta purtroppo di un amaro ritorno: il negozio aveva già subito un furto con modalità analoghe esattamente un anno fa. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Maglie, al lavoro per esaminare i rilievi scientifici e le immagini dei sistemi di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili a identificare i componenti della banda.