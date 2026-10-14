Scoperti dalla Finanza negozio di abbigliamento e due officine abusivi e sconosciuti al Fisco

Salento – Tre attività economiche abusive e completamente sconosciute al Fisco. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria finalizzati a contrastare l’evasione tributaria, nonché a tutelare e salvaguardare l’ambiente, a seguito di mirate analisi di rischio, riscontri preliminari ed attività di controllo economico del territorio.

In particolare, nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Gallipoli, nel comune di Galatina, hanno individuato un esercizio commerciale operante nel settore della vendita al dettaglio di calzature per adulti, senza aver comunicato l’avvio dell’attività commerciale al competente Sportello unico per le attività produttive dell’Ente. Nel corso del controllo è stata inoltre constatata l’omessa installazione del misuratore fiscale. L’intervento ha consentito di contestare violazioni alla Legge Regionale Puglia n. 24 del 2015 (Codice del commercio) con l’applicazione di sanzioni amministrative, in misura ridotta, pari a 5mila euro.

Inoltre, sempre in questo mese, i militari della Compagnia di Gallipoli e della Compagnia di Otranto, nei comuni di Minervino di Lecce e di Alliste, hanno scoperto due officine meccaniche abusive e completamente sconosciute al fisco; per tale ragione si è proceduto al contestuale sequestro amministrativo cautelare dei beni e attrezzature impiegati nell’esercizio dell’attività.

Gli esiti delle attività ispettive sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza, anche ai fini dell’apertura d’ufficio della partita Iva e della regolarizzazione degli esercizi commerciali. Il servizio svolto dalle Fiamme Gialle a contrasto della cosiddetta criminalità economica, oltre a consentire lo sviluppo di ulteriori approfondimenti tesi ad accertare le irregolarità di natura fiscale, ha sicuramente contribuito a tutelare gli operatori economici onesti, preservando la sicurezza pubblica e l’equilibrio ambientale.