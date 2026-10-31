NARDO‘ (Lecce) – Le granata scendono in campo domenica contro le capitoline capoliste. L’Assistant Coach Marco Malecore: “Squadra in crescita, ma occorre alzare l’asticella per giocarsela con tutti”.

Il calendario ha riservato alla Dream Volley Nardò un doppio turno casalingo di altissimo profilo in questo avvio di stagione nel campionato di Serie B1 (Girone I). Domenica, infatti, tra le mura amiche del Pala “Andrea Pasca”, farà visita la ICS Volley Santa Lucia, una formazione molto ben attrezzata che fa parte del quartetto di squadre attualmente al comando della classifica.

E’ ancora prestissimo per qualsiasi tipo di valutazione, anche parziale, sull’andamento del girone. Tuttavia ciò che emerge da una primissima analisi dei numeri è che nessuna formazione viaggia finora a punteggio pieno: un chiaro segnale di come, se è presto per qualsiasi pronostico, si va verso un torneo estremamente equilibrato. Non sembra esserci una vera e propria squadra schiacciasassi, un aspetto che potrebbe rivelarsi favorevole per una formazione giovane e inesperta al debutto in B1 come la nostra Dream. La squadra ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque: lo si è visto a Jesi, dove nonostante la sconfitta le ragazze non hanno mai davvero subito l’avversario; lo si è confermato piegando tre giorni fa una squadra ben attrezzata e desiderosa di rivalsa dopo il primo passo falso in casa, come Isernia.

Alla vigilia della nuova sfida contro le capitoline, che in estate si sono sicuramente rinforzate con gli acquisti facciamo il punto della situazione con il secondo allenatore Marco Malecore, partendo proprio dalla splendida vittoria di tre giorni fa.

Marco, partiamo dall’ottimo risultato ottenuto domenica scorsa tra le mura amiche contro Isernia: una vittoria di carattere e di grande spessore contro una formazione sulla carta favorita. Analizzando la partita, quali sono gli aspetti che ti sono piaciuti di più e cosa vi ha permesso di sbloccare il match nei momenti chiave?

– “Dopo la partita con Jesi, in cui abbiamo subito un po’ l’esordio del gruppo in una dimensione nuova come la B1, con Isernia abbiamo avuto quelle risposte che ci aspettavamo: abbiamo giocato col giusto atteggiamento, sfoderando fin da subito un approccio deciso alla gara, aggiungendo un’efficienza maggiore al servizio e, soprattutto, abbiamo soprattutto ricevuto e risposto meglio. La gestione dei momenti decisivi ci ha consentito di volgere la partita a nostro favore”.

Il calendario vi mette subito di fronte a un impegnativo doppio turno casalingo. Domenica arriva al Pala “Andrea Pasca” la ICS Santa Lucia Roma, una delle capoliste di questo avvio. Che tipo di avversario troverete in campo e come si sta preparando la squadra per arginare le loro bocche da fuoco?

– “Incontriamo una neopromossa come noi, che ha delle buone individualità. Lo hanno dimostrato nelle prime due partite, vinte entrambe. Hanno vinto al tie break contro una signora squadra come Orlandina, una delle candidate dichiarate al salto di categoria. Noi dobbiamo essere bravi a non farle esprimere al loro meglio, così come abbiamo fatto con Isernia, esprimendo al contempo il nostro gioco al meglio”.

Da queste prime uscite – compresa la prova convincente di Jesi e il successo con Isernia – emerge un campionato di Serie B1 estremamente equilibrato, senza una vera e propria schiacciasassi. Per una squadra giovane e al debutto nella categoria come la Dream, quanto può diventare un valore aggiunto questa incertezza generale del torneo?

– “Approcciare ad un campionato nuovo nel quale però non ci sono distacchi evidenti, almeno finora, ci permette di affrontare ogni partita cercando di lottare punto a punto ed al contempo aiuta a mantenere sempre alta l’attenzione e l’intensità”.

Lavorare con un gruppo giovane richiede un mix di entusiasmo, pazienza e tanta cura dei dettagli in palestra. Su quali fondamentali e aspetti tecnico-tattici vi siete concentrati maggiormente in questi giorni e qual è l’umore che si respira all’interno dello spogliatoio?

– “Dopo la vittoria di Isernia sicuramente c’è entusiasmo, ma guai ad accomodarsi su questo: dobbiamo approcciare la partita allo stesso modo anche contro Santa Lucia. Cercare di mantenere l’attenzione e la concentrazione sempre alta in un gruppo così giovane è un compito sicuramente fondamentale, ma è anche molto stimolante: avere un gruppo giovane vuole anche dire che, a differenza di altre squadre, noi possiamo puntare ad alzare l’asticella giorno dopo giorno. E questo è quello che dobbiamo puntare a fare, crescendo come gruppo in allenamento e poi partita dopo partita”.

Ricordiamo quindi l’appuntamento di Domenica 1° Novembre, ore 16, Pala “Andrea Pasca”: Rental & Versatility Dream Volley Nardò – ICS Volley Santa Lucia.

Biglietti disponibili per gli Over 16 presso Tabaccheria Tondo, Via Bonfante; Under 16 ingresso gratuito. Prima della gara sarà aperto anche il botteghino del palazzetto.