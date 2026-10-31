Narconon Volley Melendugno, a Lecce arriva Trentino: la sfida per confermare la crescita

Il campionato di Serie A2 FINECO entra nel vivo e il Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce si prepara a vivere un pomeriggio di grande e appassionante pallavolo. Domenica 1° novembre, alle ore 17:00, la Narconon Volley Melendugno ospita l’Itas Trentino nella sesta giornata di andata, in un confronto dal fascino assoluto e dal coefficiente di difficoltà elevato.

Quella che le biancorossonere stanno affrontando è una stagione intensa, affascinante e profondamente formativa all’interno di un girone unico lungo, competitivo e ricco di insidie. Partita dopo partita, il gruppo guidato da coach Simone Giunta sta dimostrando una costante e preziosa crescita corale, fatta di lampi di grande gioco, carattere e identità collettiva, pur nella consapevolezza del lavoro quotidiano necessario per trovare continuità nell’arco dei singoli set. L’ultima trasferta di Parma contro il Club Italia ha lasciato rammarico per il risultato (tre a uno), ma ha ribadito la tempra di una squadra che non si tira mai indietro.

La sfida di domenica ripropone un incrocio ormai classico e carico di storia recente: nei precedenti confronti diretti, le sfide contro la formazione trentina si sono sempre trasformate in battaglie epiche ed equilibratissime, spesso risolte soltanto al tie-break tra colpi di scena ed emozioni fortissime, confermando il reciproco rispetto e l’altissimo livello tecnico in campo.

“Veniamo da una partita, quella di Parma, che ci ha lasciato tanto rammarico”, racconta la capitana Giorgia Avenia. “Dobbiamo sicuramente migliorare il ritmo in settimana per arrivare pronte in partita. Facciamo vedere cose molto belle alternate però a momenti di buio. Siamo sicuramente un gruppo che sta crescendo, e domenica vogliamo dimostrarlo davanti alla nostra gente. Sappiamo che l’Itas Trentino è una squadra solida, in un ottimo momento, ma noi abbiamo fame di punti e tanta voglia di fare un’altra bella partita in casa. Il Palazzetto è la nostra spinta in più: chiediamo a tutti di riempirlo di colori e di tifo, perché insieme possiamo fare davvero la differenza.”

Dall’altra parte della rete ci sarà un’Itas Trentino di altissimo profilo, quinta in classifica a quota dieci punti e guidata da coach Alessandro Beltrami, che presenta così il match in Salento: “Affronteremo questa lunga trasferta in un campo sempre molto difficile per tutti, con un ambiente caldo e un bel tifo. Melendugno ha nell’aggressività al servizio e nel muro-difesa i suoi punti di forza principali, dovremo aspettarci questo tipo di pressione e sarà necessario avere pazienza. Nell’ultima gara con Fasano non siamo stati costanti ma abbiamo comunque mostrato cose interessanti: dobbiamo ripartire proprio da questi aspetti cercando di crescere nell’efficacia al servizio per agevolare il lavoro del nostro muro-difesa. L’obiettivo è quello di proseguire nel nostro percorso e continuare a muovere la classifica.”

Sul piano tecnico, la partita si deciderà sui fondamentali che le due squadre indicano come chiave: da una parte il servizio aggressivo e la tenuta in muro-difesa delle salentine, dall’altra la ricerca di efficacia in battuta del Trentino per agevolare il proprio muro-difesa. Un duello di pressione e pazienza, nel quale conterà la capacità di restare lucide nei finali di set.

Spettacolo, rivalità sportiva e cuore sono dunque gli ingredienti garantiti per un pomeriggio da vivere intensamente sugli spalti del palazzetto, dove la spinta del pubblico salentino farà come sempre da settimo giocatore in campo.

Per l’occasione, la società ha invitato i settori giovanili del territorio, con ingresso gratuito fino all’Under 19 per le società che ne hanno fatto richiesta, per riempire il Palazzetto di colori, bandiere e passione: perché la crescita di una squadra passa anche dall’abbraccio della sua gente.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – ITAS TRENTINO

Domenica 1° novembre 2026, ore 17:00 – Palasport San Giuseppe da Copertino, Lecce

Diretta streaming: DAZN

Arbitri dell’incontro: Lorenzo De Luca (1°) – Christian Palumbo (2°); Video Check: Davide Tolomeo; Segnapunti Referto Elettronico: Pierluigi Blago.