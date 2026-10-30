Violenza di genere nel Salento: due misure cautelari con braccialetto elettronico

SALENTO – Picchiata in auto dall’ex che le spegne persino una sigaretta sulla schiena; insultata, denigrata e minacciata di morte per mesi in un altro contesto. Due storie di violenza e sopraffazione maturate nel Salento sono state interrotte grazie al coraggio delle vittime di denunciare e all’intervento dei Carabinieri delle Stazioni di Poggiardo e Ugento, che hanno portato all’esecuzione di altrettante misure cautelari con applicazione del braccialetto elettronico.

Il primo drammatico episodio ha visto protagonista una 38enne che si è rivolta ai militari di Poggiardo dopo anni di vessazioni patite dall’ex compagno, un 38enne di Tricase. L’escalation si è verificata la sera del 22 ottobre: mentre la donna era a bordo della propria auto, l’uomo ha forzato lo sportello e l’ha aggredita con violenza, colpendola con calci e pugni, spegnendole una sigaretta sulla schiena e minacciandola di morte prima di fuggire. La vittima è stata poi medicata presso l’ospedale di Scorrano.

A seguito dei riscontri investigativi, i Carabinieri della Compagnia di Tricase hanno notificato al 38enne un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con braccialetto elettronico, imponendo un raggio di rispetto di almeno mille metri e il divieto assoluto di comunicazione,in parallelo all’attivazione dei servizi sociali del territorio.

A Ugento, invece, i Carabinieri della Stazione locale hanno notificato analogo provvedimento di divieto di avvicinamento con controllo a distanza a un 39enne del posto. L’uomo avrebbe perseguitato l’ex compagna, anch’ella di 38 anni, con continue ingiurie e minacce di morte. La donna aveva già denunciato le condotte a febbraio e a settembre; le successive attività di sorveglianza e verifica dei militari nei pressi della casa e del posto di lavoro della vittima hanno consentito di raccogliere gli elementi decisivi per far scattare la misura tutelare.

Entrambi i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva. Le forze dell’ordine ricordano l’importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di violenza o persecuzione, contattando il 112 o il numero antiviolenza e stalking 1522,attivo 24 ore su 24.