Lecce, la protesta contro le strisce blu nelle periferie cambia passo: ricorso collettivo al Tar con i residenti

LECCE – Perché far pagare il parcheggio anche in quartieri periferici, fino alle strade vicine alla tangenziale? E quali studi giustificano una scelta così estesa? Sono le domande che associazioni e centrosinistra vogliono portare davanti al Tar, preparando un ricorso collettivo contro i provvedimenti della giunta Poli Bortone sull’allargamento della sosta a pagamento. La proposta verrà presentata domani mattina alle 11 nel quartiere Salesiani, in via San Domenico Savio, di fronte alla chiesa, proprio in uno dei quartieri che subirà l’invasione dei parcheggi a pagamento. Un appuntamento che punta a coinvolgere direttamente i residenti delle zone interessate: saranno distribuiti i moduli per aderire e illustrate le modalità con cui partecipare all’iniziativa giudiziaria. Dopo le contestazioni politiche e gli incontri con la cittadinanza, la mobilitazione cerca dunque un nuovo strumento per chiedere al Comune di fermarsi e rivedere le proprie decisioni.

Il punto su cui i promotori intendono concentrare l’azione riguarda la classificazione di ampie aree periferiche come zone di particolare rilevanza urbanistica. Secondo chi contesta il piano, questa individuazione non sarebbe sostenuta da studi adeguati sui flussi di traffico e sull’effettiva domanda di sosta. Una carenza che, nella prospettiva degli oppositori, mette in discussione le motivazioni dell’estensione dei parcheggi a pagamento e della conseguente riduzione degli spazi gratuiti. La critica riguarda soprattutto l’ampiezza delle aree coinvolte: quartieri residenziali e strade distanti dal centro per i quali, sostengono i promotori, occorrerebbe dimostrare con dati concreti la necessità della nuova disciplina. Saranno questi gli argomenti da tradurre nel ricorso, la cui fondatezza dovrà poi essere valutata dai giudici amministrativi. Intanto, l’obiettivo dell’incontro è raccogliere le adesioni necessarie a costruire l’impugnazione attraverso il coinvolgimento degli abitanti dei diversi quartieri.

“Siamo al terzo appuntamento con la cittadinanza. Questa volta abbiamo una proposta in più per rendere più incisiva la richiesta all’amministrazione Poli perché annulli i provvedimenti che portano a un allargamento, a mio modo di vedere, fuori misura dei parcheggi a pagamento, oltre che ad aumenti che penalizzeranno non solo i residenti ma anche chi lavora”, si legge nel messaggio di presentazione dell’iniziativa. Il timore è che la nuova organizzazione della sosta si traduca in un aggravio quotidiano per chi abita nelle zone coinvolte e per chi le raggiunge per ragioni professionali. Alla contestazione sul merito delle decisioni si accompagna un duro attacco al metodo dell’amministrazione. “Ascolto è stato il mantra della campagna elettorale di chi oggi governa – spiega la consigliera Pd Loredana Di Cuonzo – È parola che si è rivelata sconosciuta in quel vocabolario”, prosegue il messaggio. La denuncia investe anche il confronto nelle sedi istituzionali: “Posso garantire che in ogni commissione e in ogni consiglio comunale esiste una strategia per non far parlare la minoranza e, in ogni caso, non ascoltarla. Per ogni singola situazione”. Per i promotori, il coinvolgimento di cittadini e opposizioni arriverebbe quando le scelte sono ormai compiute, senza possibilità di modificarle davvero. “Si sono proclamati l’amministrazione dell’ascolto. Ricordiamolo: questi sono i risultati. Tutto è sempre privo di contraddittorio e, se c’è, lo si recupera in corner quando ormai è inefficace e tutto è stato già deciso”. Da qui la decisione di affiancare alla pressione politica la preparazione di un’azione giudiziaria. “Ci sono tutti i presupposti”, sostengono i promotori annunciando il ricorso collettivo. Domani ai Salesiani il passaggio decisivo sarà spiegare ai cittadini come aderire: dalle firme dei residenti e dalla definizione dei motivi di impugnazione dipenderà il percorso per portare davanti al Tar la nuova mappa della sosta leccese.