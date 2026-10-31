La grande kickboxing mondiale fa tappa in Puglia

Nardò (Le) – Si è concluso con un’affluenza record e un entusiasmo travolgente il seminario internazionale di Point Fighting, tenutosi lo scorso 28 ottobre presso l’Advantage Academy in Via Alessandro Volta a Nardò (Le). La palestra, guidata dal coach Antonio Aantaggiato, ha confermato ancora una volta il proprio ruolo di centro d’eccellenza e punto di riferimento consacrato per la grande kickboxing, portando nel territorio salentino e pugliese due delle figure più iconiche della scena marziale globale: i campioni del mondo americani Devon Hopper e Bailey Murphy.

L’evento ha richiamato tantissimi atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutte le province della Puglia, desiderosi di confrontarsi con una didattica sportiva di altissimo livello tecnico e tattico. Un’esperienza formativa di prim’ordine che rispecchia la vocazione dell’Advantage Academy: una realtà sportiva che, oltre a forgiare atleti costantemente impegnati sul palcoscenico agonistico internazionale, si impegna da sempre nella promozione del territorio attraverso l’organizzazione di manifestazioni dal valore indiscutibile.

I due campioni statunitensi, al termine degli intensi allenamenti, si sono detti entusiasti dell’accoglienza ricevuta e, in particolare, della carica e della straordinaria energia trasmessa dal coach Antonio Avantaggiato, organizzatore ed elemento chiave per il successo dello stage.

«È stata un’esperienza incredibile, un vero e proprio sogno nel cassetto che si realizza», ha dichiarato visibilmente emozionato il coach Antonio Avantaggiato. «Ospitare due campioni del mondo nella nostra struttura è il simbolo e la conferma che in questi anni abbiamo lavorato nella direzione giusta. Sono enormemente felice e orgoglioso della risposta e dell’entusiasmo dimostrati da tutta la Puglia e da chi è giunto da fuori regione. Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a lavorare duramente per far crescere i nostri ragazzi e per elevare costantemente tutto il movimento della kickboxing sul territorio».

A dare ulteriore prestigio all’iniziativa è stata la presenza delle istituzioni locali. Un ringraziamento sincero va al Presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport, Antonio Tondo, che ha voluto portare il proprio saluto istituzionale portando i complimenti per la perfetta macchina organizzativa e per l’altissimo livello qualitativo e tecnico del seminario e dei suoi illustri ospiti. Si rinnova inoltre la gratitudine verso il Presidente della Consulta dello Sport, da sempre al fianco dell’Advantage Academy nel supportarne con vicinanza le scelte e la crescita quotidiana.