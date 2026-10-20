Esordio da tre punti per Olimpia Sbv Galatina: Fasano sconfitta

Gara di carattere e di applicazione quella del gruppo di mister Buracci che soffre fino alla fineprendendosi il rischio di portare al tie break la gara, poi l’attacco vincente lungo linea di Lorenzo De Matteis, mette fine alla contesa. L’Olimpia Sbv imbriglia il Banco Metalli Fasano di mister Caiulo esprimendosi nel fondamentale del muro in modo perfetto. Rossetti, Carcagnì e Schiattino, a prescindere dal bottino personale messo a segno, hanno sporcato una gran quantità di attacchi consentendo di realizzare dei break point per i propri contrattacchi e facilitando la difesa di un Ricciardi tatticamente perfetto. Era atteso alla prova il laterale ucraino Chaban che, nonostante una sintonia ancora da affinare con il regista Epifani, si è gravato di qualche errore di troppo ma ha realizzato uno score risultando con i 22 punti messi a referto l’MVP della gara.

Fasano ha dimostrato di essere una squadra quadrata in ogni reparto con Manchisi esplosivo nei primi due set e con Hristov ancora da sgrossare nel servizio ma ficcante nei suoi attacchi in diagonale. Probabilmente Petrosillo ha caricato più del necessario il mancino bulgaro, incappato anche lui in una serie negativa al servizio,ma comunque realizzando alla fine 19 punti.

Le formazioni messe in campo dai due tecnici hanno confermato le indicazioni della vigilia. Mister Caiulo si è affidato alla diagonale Petrosillo-Hristov, Manchisi e Colapietro di banda, Tafuro e Sadik al centro e Basile libero. La risposta di mister Buracci ha visto in campo Epifani-Persichino(quest’ultimo con poche sedute di allenamento nelle gambe), di banda Chabane De Matteis, al centro Rossetti- Carcagnì, Ricciardi libero.

I set

Nessun sussulto iniziale fino al dieci pari con Manchisi e Hristov da un lato, De Matteis e Carcagnì dall’altro; poi un break pesante di +5 per i brindisini (11-15) complici gli errori dei padroni di casa. Il time out della panchina galatinese suona la sveglia , Chaban è prolifico al contrario di Hristov che inanella tre conclusioni fuori seguito da Manchisi . Il ribaltamento dei due break (+6 e +5) porta l’Olimpia Sbv sul 22-17 , l’opposto bulgaro chiude tre conclusioni e Rossetti marca i punti 24 e 25 per la vittoria del set.

II set

Parziale equilibrato fino allo spunto finale che arride agli avversari. Chaban con un ace, Persichino e Rossetti con un muro su Tafuro aprono un piccolo break(7-3) ribaltato da un triplice Manchisi , da un Hristov più pungente e da un ace di Sadik per il 9-12. Il mani e fuori di Persichino, il primo tempo dietro di Carcagnì e quello di Schiattino riducono il divario sul 18-19. Molto attenta la prima linea fasanese che mura prima l’opposto di casa e poi Sadik fa altrettanto con Chabann per chiudere il set sul 21-25 a proprio favore

III set

Lo apre con una pipe prepotente Chaban, Hristov mura De Matteis e Carcagnì si ripaga con un muro su Colapietro e siamo sul quattro pari. Petrosillo insiste con i primi tempi su un Tafuro positivo e su un Colapietro attivo che si sostituisce ad un Manchisi un po’ appannato dopo i primi due parziali giocati con il massimo rendimento (13-12). Piccolo break firmato dal capitano del Fasanop (13-15) ,poi Epifani di prima intenzione ,il muro di Schiattino su Siena ed un doppio Chaban stabilizzano il punteggio sul 19-16. E’ un finale tutto di marca galatinese firmato dall’ucraino con un poker nelle modalità ace, pipe , muro e una diagonale a cui si associano Schiattino ed un doppio Carcagnì. La risposta di Hristov e il mani e fuori di Colapietro fissano il punteggio sul 25-19 .

IV set

Colapietro, Manchisi e Hristov provano a contenere Chaban che si ritrova in prima linea Sergio al posto di Persichino . La parità sul 10-10 viene variata da un ace di Sergio e dal muro di Epifani su Manchisi , poi Galatina si smarrisce subendo un break di +4 che manda il sestetto di mister Caiulo sul 15-17 . Chaban è la risposta , Sergio la certezza, De Matteis la conferma per il 21-21. Non trema Carcagnì nell’opporsi a murare Manchisi, sono incerti invece Tafuro e il capitano ospite nel commettere due errori che valgono il 24-22.

Spunto finale con patema d’animo per le due contendenti. De Matteis sbaglia l’affondo finale (24-23), poi dopo il time out di mister Buracci, Epifani gli affida la responsabilità di chiudere: non sbaglia Lorenzo piazzando un preciso lungo linea che chiude il vittorioso incontro(25-23).

Miglior esordio contro una signora squadra non poteva esserci: i primi tre punti sono in cima alla classifica.

TABELLINO

OLIMPIA SBV GALATINA- BANCO METALLI FASANO 3-1(25-21, 21-25, 25-19,25-23)

Fasano Petrosillo,Lauta,Hristov,Manchisi(K),Basile(L1),Colapietro,Barnaba,Sadik,Tafuro,Serio,Siena,Notarnicola(L2), Volpe

All. Valerio Caiulo Vice Sarcinella Rosita

Galatina

Chaban 22, Sergio 3, Buracci, De Matteis 12, Rossetti 5,Murrone,Schiattino 5, Epifani 2,Carcagnì 7, Persichino 7,Ballarino(L2) ,Panico, Ricciardi (L1), Serra

All. Santo Buracci Vice Raul Cuppone Dirigente Guarini Davide

1° arbitro Adamo Francesco 2° arb.Lazzari Antonio Segnapunti Sergio Carrozzini