Mese Rosa, Cuore e Mani Aperte dona un ecografo allo Screening mammografico di ASL Lecce

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LECCE – Un nuovo e concreto gesto di solidarietà a servizio della salute delle donne e della sanità pubblica del territorio. In occasione del Mese Rosa, mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, Cuore e Mani Aperte OdV ha donato alla UOSVD Screening Mammografico di ASL Lecce un sistema ecografico Canon Aplio ME Compact Premium.

La donazione è stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Aula Riunioni della Direzione Sanitaria del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce.

All’incontro hanno preso parte Maria Nacci, direttrice sanitaria ASL Lecce; Daniele Sergi, direttore responsabile della UOSVD Screening Mammografico; Elisabetta De Matteis, direttrice responsabile del Centro Screening oncologici e don Gianni Mattia, presidente di Cuore e Mani Aperte. A moderare la conferenza stampa Paola Amato, funzione organizzativa di coordinamento del Distretto ASL Lecce.

“Sono tanti anni che l’Associazione Cuore e mani aperte è una realtà presente sul territorio e con i suoi eventi e l’impegno di molti ha arricchito e modificato la vita di tutti coloro che si sono aperti con sincerità all’amore anche davanti al dolore. Se mi soffermo a pensare al passato riaffiorano nella mia mente i volti di tutte le donne incontrate mentre affrontavano la malattia. Donne che in un solo istante hanno sentito vacillare e crollare le loro certezze e il proprio futuro” – è così che inizia il suo intervento Don Gianni Mattia, presidente di Cuore e mani aperte OdV – “Alcune di loro sono diventate amiche che condividono con noi un percorso fatto di resilienza, rinascita e coraggio. Altre sono angeli che rendono il nostro cielo pieno di stelle meravigliose ed è grazie a loro se il nostro impegno non ha mai ceduto e ha voluto riscoprire la vita proteggendola. La malattia non deve avere mai il potere di cancellare la vita e noi dobbiamo farci carico della persona a 360 gradi senza dimenticarci e far dimenticare che la vita, anche nella malattia, è ricca di sfumature e tutte devono essere nutrite per prendercene cura senza cancellare i volti e cuori di chi abbiamo davanti. La donazione di oggi nasce esattamente in questa ottica: essere al fianco delle donne affinché con la prevenzione e la diagnosi precoce si possa tutelare la vita”.

L’apparecchiatura donata va a potenziare la dotazione tecnologica dello Screening mammografico della ASL Lecce, inserendosi nel percorso di prevenzione e diagnosi precoce del tumore della mammella. La scelta di presentare la donazione proprio nel Mese Rosa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza dell’adesione ai programmi di screening e, più in generale, sulla cultura della prevenzione.

“In termini concreti, l’arrivo di un ecografo di alta fascia presso la UOSVD Screening Mammografico della ASL Lecce rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento della qualità del percorso di screening” – ha detto il dott. Daniele Sergi, direttore responsabile della UOSVD Screening Mammografico di ASL Lecce – “Vorrei però sottolineare soprattutto un aspetto: la tecnologia, da sola, non fa diagnosi. Il valore di un apparecchio come questo risiede nella possibilità di mettere a disposizione dei professionisti uno strumento estremamente performante che, insieme alla loro esperienza e competenza, può contribuire a rendere ancora più accurato e tempestivo il percorso diagnostico delle donne. L’aspetto più importante, quindi, non è soltanto la tecnologia in sé, ma ciò che essa permette di realizzare: un percorso di prevenzione e diagnosi sempre più qualificato, tempestivo e attento alle esigenze della donna. Ed è proprio questo, a mio avviso, il significato più importante della donazione: portare una tecnologia di ultima generazione all’interno della UOSVD Screening Mammografico della ASL Lecce e metterla concretamente al servizio della prevenzione e della salute delle donne”.

Per Cuore e Mani Aperte OdV si tratta di un ulteriore tassello di un impegno che da anni si traduce in interventi concreti a favore delle strutture sanitarie e delle persone che le attraversano: apparecchiature, strumenti, progetti e servizi attraverso i quali il volontariato e la solidarietà diventano risorse messe a disposizione della sanità pubblica.

Particolarmente significativo è il legame con l’esperienza maturata dall’Ente proprio in ambito oncologico. Cuore e Mani Aperte è infatti ideatore, realizzatore e unico sostenitore dello Spazio benessere “A Sua Immagine”, attivo dal 2016 all’interno del Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” di Lecce. Un servizio nato per accompagnare le persone durante l’esperienza oncologica attraverso interventi di benessere e cura della persona, nella convinzione che anche durante la malattia sia necessario continuare a riconoscere, custodire e valorizzare l’identità della persona oltre la condizione di paziente.

Prevenzione, diagnosi precoce e umanizzazione delle cure diventano così parti di uno stesso percorso: prendersi cura della persona prima, durante e oltre la malattia.

Anche questo importante traguardo è stato reso possibile grazie al 5×1000 destinato a Cuore e Mani Aperte. Una scelta che, insieme alle tante forme di sostegno ricevute dall’Ente, consente di trasformare la fiducia dei cittadini in interventi tangibili destinati alla collettività.

La donazione dell’ecografo testimonia ancora una volta il valore della collaborazione tra Terzo Settore e sanità pubblica: mondi diversi che, nel rispetto delle rispettive funzioni, possono concorrere alla costruzione di risposte sempre più attente ai bisogni di salute del territorio.

Per Cuore e Mani Aperte, infatti, ogni apparecchiatura donata non rappresenta soltanto un bene materiale, ma uno strumento attraverso il quale la solidarietà può continuare a generare salute, prossimità e cura.

L’Associazione Cuore e mani aperte OdV è un ente del Terzo Settore che opera all’interno del nosocomio leccese da più di venti anni e, da allora, non si è mai discostata dall’amore verso l’altro. Lo spirito di carità cristiana gli ha permesso di riscoprire nel più fragile l’amore più grande. Uno sguardo sempre attento e gentile rivolto con particolare attenzione e sensibilità alle esigenze di natura socio-sanitaria. Negli ultimi anni si è soffermata con attenzione ad esplorare il concetto della cura che passa anche attraverso l’umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri. In questo ambito si inseriscono numerose iniziative: dalla Bimbulanza allo Spazio Benessere, da una Casa di Accoglienza per i parenti dei degenti a diverse umanizzazioni pittoriche di risonanze magnetiche, tac e intere unità operative pediatriche.