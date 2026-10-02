Autovelox, la Prefettura sollecita verifiche sul funzionamento dei dispositivi luminosi

Lecce – La Prefettura di Lecce è intervenuta con prontezza in merito alla segnalazione riguardante una presunta anomalia dei dispositivi luminosi di preavviso della postazione autovelox sulla Statale 16 (km 963+800, in direzione Lecce).

L’intervento fa seguito all’esposto formale presentato dal presidente dell’Associazione nazionale “Sportello dei Diritti”, la quale ha evidenziato il potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale derivante dal mancato funzionamento dei segnali di presegnalazione della postazione di rilievo della velocità.

A tutela della pubblica incolumità e al fine di garantire la massima trasparenza e regolarità dei sistemi di controllo del traffico, la Prefettura ha immediatamente investito della questione il Comune di Cavallino, ente competente per il tratto in questione. Con apposita nota ufficiale, la Prefettura ha trasmesso gli atti al Comune, invitandolo a: “Verificare con urgenza lo stato dei luoghi e l’effettivo funzionamento dei dispositivi. Ripristinare immediatamente la corretta funzionalità dei segnali luminosi qualora venissero riscontrate anomalie o guasti. Relazionare dettagliatamente a questo Ufficio Territoriale del Governo e all’associazione esponente in merito alle verifiche effettuate e alle misure tempestivamente adottate”.

La Prefettura di Lecce ribadisce la centralità della sinergia tra istituzioni e cittadinanza attiva per il mantenimento degli standard di sicurezza sulle principali arterie stradali della provincia, assicurando il costante monitoraggio della situazione fino alla sua completa risoluzione.

“L’intervento ispettivo si inserisce in un contesto di accesi dibattiti giuridici che vedono il territorio salentino al centro di una fitta rete di contenziosi amministrativi – si legge in una nota dello Sportello dei Diritti – In prima linea nella tutela degli automobilisti si distingue lo Studio Legale Matranga, guidato dall’avvocato Alfredo Matranga del Foro di Lecce. Lo studio si è imposto come vero e proprio alfiere di numerosi ricorsi contro gli autovelox della provincia, ottenendo storiche sentenze di annullamento dei verbali sia per l’impianto di Cavallino sia per quelli di altri comuni strategici, come Galatina e Trepuzzi”.