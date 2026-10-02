Traffico di droga nel nord Salento: in 37 verranno giudicati in abbreviato

SALENTO – Arriva a un punto di svolta l’udienza preliminare scaturita dall’operazione con cui i carabinieri – il 15 novembre 2025 – smantellarono un agguerrito sodalizio con base operativa nel nord Salento.

In 37, hanno chiesto l’abbreviato di essere giudicati con l’abbreviato (consente uno sconto di un terzo della pena). Nell’elenco compaiono: il figlio di Notaro, Giuliano, 35, di Squinzano; Altin Avduramani, 52, di Castro; Alessio Ala, 57 anni, di Campi Salentina; Cosimo Bianco, 49enne ,di Erchie (Brindisi); Tomas Manni, 44enne, di Racale; Costantino Mazzei, 51, di Carmiano; Gabriel Francesco Milic, 22, di Racale; Simone Minutello, 37, di Racale; Antony Notaro, 30, di Campi Salentina; Giuseppe Nicoletti, 71 anni, residente a Lecce; Daniele Papa, 49, di Trepuzzi; Salvatore Perrone, 59, di Trepuzzi; Ivan Perrone, 48enne, di Porto Cesareo; Simone Gaetani, 51, di Taviano; Nicola Giuliano, 39, di Francavilla Fontana (Brindisi); Emanuele Lemanno, 36, di Gallipoli; Clemente Manni, 50, di Trepuzzi; Gianluca Manni, 44, di Racale; Raffaele Potenza, 41, di Campi Salentina; Pietro Protopapa, 42, di Racale; Antonio Mattia Rampino, 29, di Trepuzzi; Maicol Screti, 29, di Trepuzzi; Cosimo Schiavone, 57 anni, di Salice Salentino; Tommaso Solazzo, 40, di Torchiarolo (Brindisi); Nicolas Marco Stifani, 33 anni, di Taviano; Sara Tafuro, 42, di Racale; Maicol Pio Tasco, 25enne, di Campi Salentina, Emanuele Tricarico, 51, di Gallipoli; Rebecca Pindinello, 32, di Racale; Loredana Coluccia, 49, di Trepuzzi; Francesco Antonio Coluccia, 28 anni, di Trepuzzi; Carlo Coviello, 48, di Trepuzzi; Luigi De Matteis, 47enne, residente a Taviano; Gabriele Di Mauro, 43, di Campi Salentina; Saimir Durra, 51, di Lecce; Federico Foccillo, 42, di Racale; Daniel Gaetani, 30 anni, di Taviano;

Abbreviato condizonato per Mario Caretto, 60, di Trepuzzi; Saimon Caretto, 32, sempre di Trepuzzi; Massimiliano Leuzzi, 52 anni, residente a Campi Salentina; Domiria Lucia Marsano, 48, di Lecce; Alessandro Petracca, 57, di Surbo; Giuseppe Piscopo, di 56, di Cutrofiano.

Istanza di patteggiamento per Milena Camassa, 54, di Melendugno, assistita dall’avvocato Alessandro Costantini Dal Sant e Anxhelo Meto, 29enne residente a Lecce, rappresentato dagli avvocati Pantaleo Cannoletta e Lucia Longo.

Il 14 ottobre, la gup Giulia Proto scioglierà le riserve sulle residue posizioni che non hanno avanzato richiesta di riti alternativi: Pasquale De Michele, 37 anni, di Campi Salentina; Tranquillo Filoni, 66, di Galatone; Antonella Notaro, 61, di Squinzano; Ettore Francesco Quarta, 54, di Campi Salentina; Massimo Scalinci, 50, di Campi Salentina. Il ministero dell’Interno, Provincia di Lecce e i Comuni di Campi Salentina e Squinzano si sono costituiti parte civile.

Le indagini vennero avviate nel marzo del 2021 quando, all’interno di una masseria nelle campagne di Melendugno, fu stanato il latitante Sergio Notaro. Il prosieguo delle indagini hanno consentito di smantellare la rete di fiancheggiatori e l’esistenza di due gruppi attivi tra Campi e Squinzano; il primo prima guidato dal latitante arrestato, l’altro da un esponente vicino al clan De Tommasi. È stata inoltre accertata, nel corso delle indagini, la presenza di un’ulteriore organizzazione, con struttura verticistica, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree di Campi Salentina, Novoli e Trepuzzi, nonché di un’altra associazione attiva nel traffico di droga nella zona di Casarano. I proventi delle attività illecite venivano consegnati dai pusher ai rispettivi referenti e poi investiti sia nel sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie, sia nel mantenimento degli interessi economici del clan.

Durante la latitanza di Notaro, la gestione operativa del gruppo era stata assunta dal figlio Giuliano, incaricato della riscossione dei proventi e nel “coordinamento” di usura, estorsioni, traffico di droga e rapine. Le indagini hanno documentato l’applicazione di tassi usurari del 10 percento mensile, ai danni di imprenditori locali in difficoltà economiche, nonché l’uso sistematico di minacce e violenze per il recupero dei crediti legati alla droga.

Sono state inoltre individuate diverse basi per la custodia e il confezionamento degli stupefacenti, denominate dagli affiliati “cd” o “stecche”. Tra queste, una sala giochi di Novoli, considerata dagli investigatori base operativa dello spaccio: era gestita da un 49enne, tratto in arresto insieme alla compagna, coinvolta stabilmente nella gestione delle forniture di cocaina.

Le investigazioni hanno anche evidenziato la disponibilità di armi da parte del gruppo, utilizzate per esercitare controllo e intimidazione sul territorio. In particolare, nella stessa sala giochi di Novoli, due affiliati avevano esploso colpi di arma da fuoco contro un sodale, in un episodio intimidatorio legato alla gestione dello spaccio. Durante una successiva perquisizione, i carabinieri del Nucleo investigativo avevano rinvenuto un arsenale composto da pistole calibro 9 e 7,65, un mitra, un fucile a canne mozze, un ordigno esplosivo di circa 2,5 chili e numerose munizioni.

Le attività investigative hanno inoltre consentito di individuare uno degli autori della rapina commessa l’8 settembre 2019 ai danni del noto avvocato penalista di Trepuzzi, Antonio Savoia che ha scelto di non costituirsi parte civile pur risultando persona offesa. L’indagato, raggiunto dalla misura cautelare in carcere, è accusato, tra l’altro, di associazione mafiosa. L’analisi degli elementi raccolti ha permesso di ricostruire la fase preparatoria dell’azione e le modalità di accesso all’abitazione, da parte di tre soggetti incappucciati e armati che avevano atteso il rientro della vittima approfittando dell’oscurità della pineta circostante.

Dopo averlo colpito al volto, gli avevano puntato un’arma alla tempia costringendolo a entrare in casa. All’interno, l’avvocato, la moglie e i due figli minori erano stati tenuti sotto minaccia. I malviventi avevano quindi obbligato il professionista, sempre sotto minaccia, ad aprire la cassaforte, da cui erano stati asportati denaro preziosi e orologi, prima di rinchiudere la famiglia in bagno e allontanarsi.

Il pool difensivo è completato dagli avvocati Alberto Gatto, Alessandro Stomeo, Fabrizio Ruggeri, Domenico Palombella, Fabio Valentini, Salvatore Rollo, Paolo Cantelmo, Silvio Verri, Velia Pennetta, Francesco Fasano, Francesco Tobia Caputo, Giancarlo Dei Lazzaretti, Vito De Pascalis, Gabriele Valentini, Filippo Orlando, Biagio Palamà, Andrea Capone, Luca Puce, Stefano Prontera, Gianni Gemma, Raffaele Benfatto e Mercedes Salento.