Il “Via del Mare” compie sessant’anni

Lo stadio comunale di Lecce compie oggi sessant’anni. Fu inaugurato esattamente il 2 ottobre 1966 dopo una lunghissima attesa; era stato definito dai tifosi giallorossi: “lo stadio che non sarà mai pronto”. Già nei primi anni cinquanta i dirigenti dell’U.S. Lecce avevano fatto formale richiesta all’amministrazione comunale per la costruzione di un nuovo campo sportivo essendo il vecchio “C. Pranzo” diventato inadeguato non solo ad ospitare una partita di calcio (il terreno di gioco era in terra battuta e gli spogliatoi lasciavano molto a desiderare) ma soprattutto scomodo per gli spettatori ai quali non permetteva una buona visione della partita, in special modo dai settori della tribuna centrale e laterale. Era stato pure individuato un primo sito e sembrava che la nuova costruzione sarebbe sorta sulla via per San Cesario, dopo l’attuale viale Grassi. Dopo si decise di passare dall’altra parte della città e così fu scelta la via che porta alla marina di San Cataldo in quanto in quegli anni il piano regolatore prevedeva un’espansione della città proprio in direzione del mare. Quindi fu grande l’attesa per l’inaugurazione che avvenne, come abbiamo detto, il 2 ottobre 1966, in occasione della prima partita in casa del Lecce del campionato di serie C 1966\67. Era la seconda giornata di campionato e l’avversario fu il Taranto. La tribuna centrale fu affollata da autorità politiche, militari, istituzionali e religiose. Presenziarono all’inaugurazione i sottosegretari di stato gli Onn. Alessandro Agrimi di Lecce e Mario Marino Guadalupi di Brindisi, il prefetto di Lecce dott. Silvio Marchegiano, il questore dott. Giovanni Battista Padellaro, i sindaci di Lecce Francesco Sellitto e di Taranto Angelo Curci, gli Onn. Giacinto Urso, Vincenzo Marotta, Cosimo Abate e Ennio Bonea, il presidente della Lega Semiprofessionisti il comm. rag. Ugo Cestani. Pervennero, per l’occasione, alla società del Lecce, telegrammi di adesione da parte del ministro Giulio Andreotti e dei presidenti del CONI Giulio Onesti e della FIGC Giuseppe Pasquale in quanto impegnati, quel giorno, in altre manifestazioni.

La cerimonia fu molto semplice, sobria ma suggestiva. La benedizione del nuovo stadio fu impartita dal vescovo di Lecce mons. Francesco Minerva. Il pallone della partita fu fatto cadere dal cielo da un piccolo velivolo dell’Aero Club di Lecce (a bordo c’erano due grandi tifosi giallorossi, il pilota Carlo Capone e a fianco Giuseppe “Pippi” Vitti che lanciò il pallone). Dai piedi della curva sud furono liberate delle colombe bianche che volteggiarono a lungo sopra lo stadio prima di volare via. Durante la cerimonia si esibì la Banda della Marina Militare.

Con quel gioiello dal costo di oltre mezzo miliardo si realizzava così un sogno coltivato per anni da tanti tifosi e sportivi. Si vedeva per la prima volta un terreno di gioco in erbetta, una novità assoluta non solo per Lecce ma per tutto il Salento. I tifosi, quel giorno, almeno per i primi minuti più che alla partita dedicarono la loro attenzione ad ammirare l’imponente struttura del nuovo stadio e lo spettacolo sugli spalti; una cosa del genere non si era mai vista nella nostra città.

La tanto attesa vittoria sui “cugini” jonici (1-0 con il gol al 13’ del centravanti Giancarlo Brutti) attenuò, almeno in parte, la rabbia dei tifosi che dovettero “sudare” prima per la lunga ed estenuante coda per raggiungere lo stadio (c’era la sola via del mare), poi trovare un posto dove parcheggiare (si videro centinaia e centinaia di auto lasciate in mezzo alle campagne circostanti), poi per fare il biglietto (insufficienti e mal disposti i botteghini che erano stati ubicati fuori dallo stadio) e infine la lunga attesa a fine partita per il rientro a casa (ci furono tifosi che rincasarono intorno alle ore 21). Un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno titolò: “Stadio magnifico, ma come ci si arriva?”. Una prima prova si era avuta ventuno giorni prima, l’11 settembre, quando si era giocata la partita Lecce – Spartak Mosca (1-1; gli spettatori erano stati oltre tredicimila con un incasso di sette milioni) nella quale non fu fatta alcuna inaugurazione mancando alcune rifiniture ed essendo stata la partita organizzata in pochissime ore; la squadra della capitale dell’allora URSS tre giorni prima aveva vinto a Bologna il trofeo “Dall’Ara” messo in palio in onore del grande presidente felsineo Renato Dall’Ara deceduto due anni prima. Ecco il tabellino della partita contro lo Spartak Mosca:

11 settembre 1966 (domenica ore 16,30)

LECCE – SPARTAK MOSCA (URSS) 1-1

LECCE: Bottoni (Fantini); Marconato (Tardivo), Garagna; Lucci, Zini, Marcucci; Farroni (Cartisano), Dalla Pietra, Brutti (Palmieri), Trevisan, Mellina (Brutti). All. Luigi Soffrido.

SPARTAK MOSCA: Maslacenko; Petrov, Krutikov; Korneiev, Dikariev, Ambarzumian; Golodubov, Caladov, Osianin, Logofiet, Reingold.

Arbitro. Di Tonno Antonio di Lecce

Marcatori: 70’ Osianin (SM), 84’ Trevisan (L).

Quel 2 ottobre segnò senz’altro l’inizio di un nuovo e affascinate capitolo della storia del calcio leccese ma segnò pure la fine dell’attività, almeno per l’U.S. Lecce, sul vecchio campo “C. Pranzo” che si trovava sul viale degli studenti (oggi Viale Calasso) nei pressi di Porta Napoli e ora trasformato in un grande parco. Andava così in pensione dopo 42 anni il primo vero campo sportivo che era stato inaugurato il 30 marzo 1924 e intitolato ad Achille Starace; il gerarca salentino (di Sannicola) e vice segretario del Partito Nazionale Fascista durante il governo di Benito Mussolini. Il C. Pranzo sarà poi utilizzato dalle squadre minori della città e verrà demolito, dopo quasi trent’anni, il 6 maggio 1985. Inizialmente fu un campo polisportivo perché oltre al calcio, come si legge nel libro “Lecce, ottant’anni d’amore” degli autori E. Bianco e A. Corcella, si praticava anche ciclismo, motociclismo e podismo sulla pista realizzata ai bordi del rettangolo di gioco. Vi era una grande palestra per l’atletica, il pugilato e la scherma. Vi erano anche diversi locali per balli, conferenze, proiezioni e una sala di lettura. Era stato costruito un campo per il tennis, una pista per il pattinaggio, un poligono per il tiro a segno con la pistola. Vi era inoltre un bar, uno spazio attrezzato per i giochi dei bambini, un dormitorio per i giocatori, la direzione, l’ufficio dell’economato, alloggi per il giardiniere e per il custode. Fu, per quei tempi, un vero gioiello fortemente voluto dal Cav. Uff. Colonnello Regolo Fabbri ex Questore di Lecce.

Il campo di calcio venne denominato: “XXVIII OTTOBRE”, (in ricordo del 28 ottobre 1922; la data della marcia su Roma di Benito Mussolini). Nel 1949 il campo cambiò denominazione; fu dedicato a un ex giocatore del Lecce, Carlo Pranzo Zaccaria, nato a Lecce il 7 aprile 1911 e deceduto il 15 giugno 1942, durante la guerra in Africa settentrionale, in Libia, sul fronte di Tobruk (aveva il grado di sottotenente).

Su quel campo, in terra battuta, il Lecce aveva giocato 33 campionati (6 in serie “B”, 21 in “C”, 1 in “Prima serie Interregionale”, 2 in “Quarta Serie”, 1 in “Prima Divisione Sud”, 1 in “Seconda Divisione Sud” e 1 in “Prima Divisione Regionale Pugliese”). Aveva disputato 487 partite di campionato nella quali aveva ottenuto 317 vittorie, 108 pareggi e 62 sconfitte; aveva segnato 1.001 reti e subite 351. Aveva giocato 3 partite di semifinali (spareggi) nel 1929, 5 spareggi nel 1943, 1 spareggio nel 1957 e 8 incontri di Coppa Italia (dal 1936 al 1958). Dal 1927 al 1966, per le squalifiche del campo leccese, i giallorossi avevano giocato altre 10 partite su campi “neutri” ottenendo 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte con 7 gol fatti e 12 subiti.

Quattro mesi prima dell’inaugurazione dello stadio di via del mare, il 22 maggio, il Lecce, aveva giocato la sua ultima partita al vecchio “Carlo Pranzo” Si trattò del derby Lecce – Bari 1-0 (gol al 77′ di “Gigi” Trevisan). Gli spettatori furono 2.500 con un incasso di L. 1.100.000.

Con un derby il Lecce aveva dato l’addio al vecchio campo e con un derby iniziava un’altra affascinante avventura nel nuovo stadio.

IL TABELLINO DELLA PARTITA INAUGURALE AL “VIA DEL MARE”

LECCE – TARANTO 1-0

LECCE: Bottoni; Marconato, Garagna; Marcucci, Zini, Lucci; Cartisano, Dalla Pietra, Brutti, Trevisan, Mellina. All. Luigi Soffrido.

TARANTO: Bastiani; Aldinucci, Zignoli; Jannarilli, Napoleoni, Nicco; Tartari, Marangi, Benetti, Longo, Beretti. All. Renato Tofani.

Arbitro: Leita di Catania.

Rete: 13’ Brutti (L).

Note: Spettatori 12.376 (più quasi diecimila “portoghesi” entrati da un varco aperto nella recinzione della curva sud) con un incasso di L. 12.200.000. Battuti i precedenti record di spettatori e di incasso.

NON SOLTANTO CALCIO

Il “Via del Mare” non ha svolto soltanto la sua funzione primaria di ospitare le partite del Lecce ma ha anche visto dispute di altre importanti squadre nazionali e straniere, spettacoli musicali ed altro. Non ha potuto, invece, “vedere” una sola manifestazione di atletica leggera per la quale disciplina era stato anche costruito; resta, questo, uno dei più grandi misteri dello sport leccese. Due mesi dopo l’inaugurazione, l’8 dicembre 1966, si affrontarono i dilettanti dell’Italia e della Spagna; vinsero gli iberici per 2-1. Alla fine del primo campionato, il 1966\67, il nuovo e mai dimenticato presidente del Lecce l’avv. Marcello Indraccolo (è deceduto il 5 giugno 2006) riuscì a far disputare un’amichevole di lusso; il Lecce, il 24 giugno 1967, ospitò la squadra brasiliana del Santos nelle cui fila militava il più grande giocatore di tutti i tempi, Edson Arantes do Nascimento, detto Pelè. I giallorossi furono sconfitti per 5-1 (tre furono le reti dell’asso brasiliano, dopo il suo primo gol ci fu il pareggio dei giallorossi con un gol di Angelo Mammì). Segue il tabellino della partita contro la squadra brasiliana.

24 giugno 1967 (sabato ore 18)

LECCE – SANTOS (Brasile) 1-5

LECCE: Bottoni (81’ Candido); Vezzani (84’ Cartisano), Pavone (80’ Carrozzo); Melideo, Lucci (84’ De Carlo), Comola (Trevisan); Taiano (71’ Viva), Sacchella (66’ Donadei), Mammì (55’ Busilacchi), Bersellini (84’ Lentini), Mellina. All. Giovanni Seghedoni.

SANTOS: Claudio (Laercio); Joel, Geraldinho (Oberdan); Carlos Alberto, Clodoaldo (66’ Bougreu), Orlando (Rildo); Wilson, Lima (Coutinho), Toninho (Edu), Pelé (81’ Almiro), Abel (62’ Pepe).

Arbitro: Di Tonno Antonio di Lecce

Marcatori: 24’, 35’ e 48’ Pelé (S), 27’ Mammì (L), 38’ aut. Melideo (L), 60’ Edu (S).

Spettatori: 20.000 circa.

Il 3 settembre si giocò Lecce – Argentina B (0-0).

Nell’aprile del 1969 avvenne il primo “fattaccio”, nel secondo tempo della partita contro il Taranto ci fu una mini invasione di campo (entrarono sul terreno di gioco solo tre tifosi che colpirono l’arbitro Casarin di Milano) e che portò alla squalifica del Via del Mare per tre giornate. Lo stadio verrà successivamente squalificato altre due volte: nel 1970 (incidenti nella partita Lecce-Sorrento e nel 1994 quando la partita di serie A, Lecce – Sampdoria, si giocò sul “neutro” di Bari a causa di alcuni tafferugli provocati dai tifosi giallorossi nella partita Bologna – Lecce del campionato precedente).

Il Via del Mare, dall’11 ottobre 1970 all’11 maggio 1975, per quasi cinque anni e per un totale di 92 partite, non vide mai perdere il Lecce (è un record). Molti bei ricordi sono legati al nuovo stadio: nel giugno 1976 dopo la “storica” promozione dopo 27 anni del Lecce in serie B, ci fu la vittoria per i giallorossi della Coppa Italia semiprofessionisti (Lecce-Monza 1-0) e in ottobre, del Trofeo Anglo-Italiano (4-0 con lo Scarborough dopo la sconfitta in Inghilterra per 1-0), nell’aprile 1973 si giocò Italia-Belgio (3-0) per rappresentative militari, nel maggio 1973 si affrontarono le nazionali dilettanti di Italia e Grecia (3-0 per gli azzurrini), nel 1976 fu aperto al pubblico un nuovo settore costruito sopra la tribuna est (“crescent”) che portò la capienza da 16.000 a 20.500 spettatori, nel dicembre 1978 il Lecce batté i rumeni dell’ASA Bucarest per 2-0, nel giugno 1979 l’Under 21 italiana pareggiò contro la Polonia per 1-1, e anche per 1-1 finì nel dicembre 1981 Italia B – Spagna B.

Nell’estate del 1985, con la promozione del Lecce in serie A, divenne necessario ampliare lo stadio; in soli 97 giorni l’impresa del presidente dell’Ascoli Costantino Rozzi compì il “miracolo” di abbatterlo quasi completamente (salvò solo la parte superiore della tribuna est) e completarlo per l’inizio del nuovo campionato. Il 25 settembre per la prima volta la Nazionale maggiore giocò a Lecce. L’Italia di Enzo Bearzot venne sconfitta dalla Norvegia per 2-1 (gli spettatori paganti furono 44.970 ma secondo le stime del costruttore Rozzi gli spettatori non furono meno di sessantamila; oltre cinquemila tifosi in possesso del biglietto non trovarono posto sulle gradinate).

Il Via del Mare ospiterà ancora grande calcio: nel febbraio 1987 si giocò Italia-Portogallo (1-0) per la qualificazione olimpica, nel settembre e ottobre 1987 il Milan a causa della squalifica del “Meazza” giocò due partite di Coppa UEFA , la prima contro il Real Sporting de Gijon (3-0 per i rossoneri) e poi fu sconfitto dall’Espanol Barcelona per 2-0 e conseguente eliminazione. Nel marzo 1988 si giocò una partita di Coppa delle Coppe tra i finlandesi del Rovaniemen Palloseura e i francesi dell’Olympique di Marsiglia (0-1).

Nel febbraio 1993 al Via del Mare, in tre gelide serate, si disputò il 1° trofeo Squibb; la nazionale del Giappone affrontò Juventus e Inter e poi affrontò in amichevole il Lecce (la partita con i giallorossi finì 1-1). Il trofeo venne vinto dall’Inter per la migliore differenza-reti con la Juventus.

Il 18 settembre 1994 lo stadio visse una giornata particolare. Ospitò Sua Santità Papa Giovanni Paolo II che ai piedi della curva sud celebrò la Santa Messa. Fu un momento di grande misticità e religiosità che rimarrà per sempre nei cuori di tutti i presenti.

Tra agosto e novembre del 1994 il Lecce partecipò alla Coppa Anglo-Italiana. Al Via del Mare si giocarono due partite, il 24 agosto contro il Wolverhampton (gli inglesi vinsero per 1-0) e il 15 novembre i giallorossi, contro il Tranmere Rovers, s’imposero per 3-0.

Il 13 novembre 1999 la nazionale italiana per la seconda volta a Lecce. La squadra di Dino Zoff venne sconfitta dal Belgio per 3-1.

Il 12 ottobre 2005, terza partita della nazionale al Via del Mare e questa volta valida per le qualificazioni del mondiale di Germania 2006. L’Italia di Marcello Lippi batté la Moldova per 2-1. E la storia con tanti altri avvenimenti è continuata fino ad oggi.

Come si vede il Via del Mare è stato il palcoscenico di tanto e ottimo calcio ma è stato anche frequentato da non tifosi in occasione di spettacoli musicali quando migliaia di persone di ogni età si sono date appuntamento per assistere ai concerti dei vari Claudio Villa, Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, i Pooh, Franco Battiato, Antonello Venditti, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Lucio Dalla, Vasco Rossi e tanti altri.

Un’ultima annotazione: si sente spesso dire che allo stadio non è stato dato mai un nome. Non è per niente vero. Con una delibera comunale del 14 settembre 2001 lo stadio è stato denominato “Ettore Giardiniero” in onore del sindaco di Lecce che nel 1985 fu, insieme al presidente della società Francesco Iurlano, il principale artefice del rifacimento dell’impianto sportivo. Ma stranamente sembra che nessuno lo sappia. È uno dei tanti misteri della nostra città.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI LECCE

DOTT. FRANCESCO SELLITTO

in occasione dell’inaugurazione dello stadio “Via del Mare” avvenuta il 2 ottobre 1966

“Eccellenze, autorità, sportivi, l’inaugurazione del nuovo stadio comunale di Lecce, che celebriamo solennemente oggi, ci consente di vedere riuniti, sulle capienti scalee di questo stupendo impianto sportivo, i tifosi di Lecce e di Taranto, impegnati a sostenere, con l’entusiasmo di sempre, la loro annuale e cavalleresca battaglia a sostegno dei colori giallorossi e rossoblù. Abbiamo insomma voluto che la cerimonia inaugurale del nuovo stadio non si esaurisse in una sterile e protocollare manifestazione fatta di discorsi, ma che avesse attorno a sé il calore di una folla imponente, l’entusiasmo generoso che solo due pubblici come il Leccese ed il Tarantino, nel clima passionale del loro derby, sanno creare. Ed il fatto che già alla seconda giornata di campionato giallorossi e rossoblù sono potuti entrare nel clima della lotta accesa e vibrante ci ha consentito di celebrare oggi questa grande festa sportiva. E ci permette di salutare le massime autorità di governo, religiose, civili, militari e dello sport nazionale che tanto cortesemente hanno aderito al nostro invito.

Al sindaco, che ha oggi il piacere di salutare l’inaugurazione di un’opera pubblica di notevole importanza, non rimane che esprimere il ringraziamento più vivo agli amministratori che, negli anni passati, si sono adoperati perché ogni ostacolo venisse superato. Un ringraziamento al progettista arch. Clerici, ai tecnici, alle imprese costruttrici Catanzaro prima e Toma poi, alle maestranze, a quanti si sono adoperati perché questo stadio fosse posto a disposizione della città di Lecce.

Ed infine un augurio: sia, questo stadio, teatro di leali competizioni nelle quali si esalti costantemente l’ideale olimpico dello sport, perché lo sport è palestra non solo di formazione atletica ma anche di educazione civica e morale.

Con questo fervido augurio consegniamo il nuovo stadio alla comunità ed agli sportivi leccesi perché lo custodiscano gelosamente e perché sul più alto pennone facciano sempre sventolare il bianco vessillo dell’ideale olimpico, presupposto e fondamento dello sport”.

LAVORI E COSTI DEL NUOVO STADIO

“COSTO’ OLTRE MEZZO MILIARDO DI LIRE”

Il nuovo stadio fu realizzato, quindi, a circa tre chilometri dal centro della città. I lavori durarono tra sospensioni e riprese oltre cinque anni. L’inizio, con il primo lotto di lavori, fu dato il 6 settembre 1961, dall’impresa Catanzaro, dopo che il progetto redatto dall’architetto Clerici era stato approvato qualche anno prima. Fu costruito su una superficie di ottantaseimila metri quadrati compresi i venticinquemila per l’area di parcheggio capace di duemila automobili e fu collaudato per ventiquattromila posti a sedere, compresa una super capienza del 20%. Per due anni, 1963 e 1964, i lavori rimasero fermi e soltanto nel 1965 fu appaltato, all’impresa Toma, il secondo lotto per il terreno di gioco, la pista in terra battuta della lunghezza di 400 metri e costata dieci milioni (dimostratasi nel tempo del tutto inutile) e le varie rifiniture. Vi lavorarono quattro imprese più varie squadre di operai del Comune che spese oltre venti milioni di mano d’opera per i lavori in economia. Furono necessari oltre 240 mila metri di materiale per la colmata, Il sistema di drenaggio del terreno di gioco fu realizzato con una rete di tubi speciali forniti dalla Finsider per uno “sviluppo” di oltre mezzo chilometro al di sotto di un particolare terreno miscelato con pietre di diverse misure, sabbia, terra vegetale, concimi inorganici, terriccio di bosco ed altre miscele speciali. Per innaffiare il terreno occorrevano 176 mila litri d’acqua al giorno con l’impiego di quattro irrigatori a pioggia per otto ore consecutive (questo soprattutto nel periodo estivo).

L’ovale riservato agli spettatori aveva uno sviluppo di seicento metri ed era composto da tredici anelli di cemento i quali sviluppavano complessivamente 7.800 metri lineari che messi uno accanto all’altro, come scrisse Domenico Faivre sulla Gazzetta del Mezzogiorno, coprivano la distanza dal punto dove sorse lo stadio alla spiaggia di San Cataldo. Vi era una parte sopraelevata, a due piani, riservata agli spogliatoi alloggiati al primo piano (i giocatori dovevano scendere due rampe di scale per raggiungere il terreno di gioco; l’uscita allora come oggi era sotto la tribuna centrale), ai servizi e alla vera e propria tribuna centrale con seicento posti a sedere tutti al coperto e con un parapetto (previsto come opera d’arte) che costò sette milioni di lire. Sulla parte terminale dell’ovale fu costruita una “barriera” di oltre ottocento fioriere, dal costo di due milioni, contenenti oleandri che nell’intento degli ideatori dovevano servire a proteggere gli spettatori dal vento e anche per creare un po’ di “colore” in quell’enorme massa di cemento. Intorno all’ovale, per l’”operazione verde”, furono piantati alti eucalipti forniti dal vivaio comunale.

Il costo dell’intera opera, fu definita un “vero gioiello”, compresi i rivestimenti della gradinata e della scarpata dell’intero ovale, suppellettili degli spogliatoi, ecc. ecc. si aggirò intorno al mezzo miliardo, una somma che all’epoca fu veramente considerevole.

UN RICORDO DI CAPITAN “GIGI” TREVISAN

Uno dei protagonisti di quella partita inaugurale contro il Taranto fu certamente un beniamino dei tifosi leccesi, il capitano dei giallorossi, “Gigi” Trevisan.

Luigi Trevisan, nato il 2 gennaio 1938 a Venezia (isola di Burano), arrivò a Lecce nell’estate del 1963 e rimase in giallorosso per cinque campionati fino alla stagione 1967\68. Collezionò 134 presenze (partite intere; allora non c’erano le sostituzioni) e nelle quali mise a segno 19 gol. Una curiosità che lo riguarda: nell’ultima partita al “C. Pranzo”, quattro mesi prima, aveva segnato l’ultimo gol del Lecce su quel campo (Lecce – Bari 1-0) e nella prima partita al nuovo stadio (Lecce – Spartak Mosca 1-1, dell’ 11 settembre 1966) fu lui a segnare il primo gol. La sua maglia fu sempre la numero dieci. Giocatore molto tecnico, Trevisan, può essere considerato senza alcun dubbio una delle migliori mezzali (allora si chiamavano così; oggi vengono definiti centrocampisti) che il Lecce abbia mai avuto. Il suo attaccamento alla maglia giallorossa gli fece acquisire tante simpatie tra i tifosi con i quali il feeling non si è mai interrotto. Lasciata Lecce si ritirò nella sua Mestre ma dopo un anno ritornò nel Salento dove giocò per due stagioni nel Poggiardo. Chiusa anche questa esperienza si stabilì definitivamente a Mestre e divenne funzionario del Comune di Venezia, Ufficio Economato, la cui attività si protrasse per oltre trent’anni. È deceduto l’8 giugno 2020.