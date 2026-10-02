Droga spedita tramite corriere: 10 chili di hashish in un pacco, arrestato un 26enne tarantino

LECCE – Un carico di dieci chilogrammi di hashish nascosto all’interno di un pacco postale e destinato al mercato dello spaccio. La Polizia di Stato di Lecce ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 26enne residente in provincia di Taranto, ritenuto il destinatario della spedizione illecita.
Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica, scaturisce dalle indagini avviate dalla Squadra Mobile a seguito di un controllo effettuato lo scorso 31 luglio presso la sede leccese di una nota azienda di spedizioni.
In quell’occasione, il personale dell’impianto aveva segnalato la presenza di un imballo sospetto che presentava uno squarcio laterale.
L’ispezione dell’involucro da parte dei poliziotti ha permesso di rinvenire 10 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti, confezionati unitamente a una cassa acustica portatile e a polvere di caffè, stratagemma utilizzato nel tentativo di mascherare l’odore della sostanza stupefacente.
Le successive attività investigative, sviluppate attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e riscontri incrociati sulle banche dati, hanno consentito agli agenti della Squadra Mobile di risalire all’identità del presunto destinatario del collo, individuato nel 26enne tarantino.
Al termine degli accertamenti e sulla base del quadro indiziario raccolto dagli inquirenti, la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la misura restrittiva dei domiciliari, eseguita nei confronti del giovane presso la propria abitazione di residenza.
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