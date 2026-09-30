Lecce, via libera alla nuova villa comunale: ristorante nell’ex casa del custode, recupero di bar e ludoteca

LECCE – Un ristorante nell’ex casa del custode, il recupero del bar e della ludoteca, interventi sugli impianti e la valorizzazione del parco e delle aree gioco. Il progetto per la villa comunale Giuseppe Garibaldi ha ottenuto questa mattina il via libera della giunta Poli Bortone: un passaggio che definisce le opere da realizzare e costituisce anche il titolo autorizzativo per la loro esecuzione. A sostenerne i costi sarà il concessionario, la società “Andiamo Srl”, chiamata a rispettare gli impegni assunti nella procedura di affidamento e le prescrizioni della Soprintendenza. La delibera riguarda uno degli spazi pubblici più riconoscibili del centro di Lecce: circa 34mila metri quadrati compresi tra viale XXV Luglio, via Achille Costa, via San Francesco d’Assisi e via Giuseppe Garibaldi. Il complesso, già conosciuto come “Villa della Lupa”, comprende il giardino storico, i fabbricati destinati ai servizi, i bagni pubblici e il rifugio antiaereo.

Il progetto approvato concentra gli interventi sul bar, sull’ex casa del custode e sulla ludoteca, insieme alle opere impiantistiche collegate e alla valorizzazione degli spazi del parco. La trasformazione più significativa riguarda l’ex casa del custode, che ospiterà un’attività di ristorazione. La scelta discende dall’indirizzo approvato dal Consiglio comunale il 16 aprile 2025: in quella sede era stata riconosciuta la sopravvenuta inidoneità dell’immobile come postazione del servizio 118 ed era stata indicata la nuova destinazione, all’interno di un percorso di recupero e valorizzazione dell’intera villa. L’obiettivo dichiarato è migliorare la fruizione collettiva del complesso, conservandone il patrimonio storico e architettonico e rafforzandone la funzione di luogo di aggregazione sociale e culturale. Il progetto presentato da Andiamo si articola in 54 elaborati. Comprende la relazione generale, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza e coordinamento, il piano di manutenzione, le relazioni sugli impianti, l’inquadramento urbanistico e le planimetrie relative al parco e alle aree gioco, oltre alle tavole architettoniche e impiantistiche dei tre edifici.

È lo sviluppo tecnico degli interventi già contenuti nell’offerta presentata per la concessione: recupero degli immobili, adeguamento delle loro funzioni e opere necessarie a renderli utilizzabili secondo le destinazioni previste. La procedura era stata avviata con l’approvazione dell’avviso pubblico e dello schema di contratto, il 25 settembre 2025, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La graduatoria finale, approvata il primo aprile 2026, aveva collocato Andiamo S.r.l.s. al primo posto con 96 punti. Su quel percorso era intervenuta Rei srl, contestando la procedura attraverso un atto di diffida e impugnazione. L’iniziativa non ha però avuto seguito in un ulteriore contenzioso: la vicenda si è fermata lì. Michele Giliberti, di Andiamo, ha confermato la volontà di proseguire senza interruzioni con i piani di riqualificazione, sostenendo la piena regolarità della gara indetta dal Comune.

Il progetto è stato trasmesso dalla società ad agosto e successivamente sottoposto agli uffici comunali e alla Soprintendenza. Quest’ultima ha rilasciato l’autorizzazione il 24 settembre, accompagnandola con prescrizioni e condizioni che diventano parte integrante dell’approvazione e vincolano il concessionario. Il 28 settembre sono stati inoltre trasmessi i documenti di verifica e validazione del progetto esecutivo. La tutela del bene resta dunque centrale anche nella fase operativa: prima dell’avvio dei lavori, Andiamo dovrà recepire negli elaborati tutte le prescrizioni della Soprintendenza e comunicare formalmente all’amministrazione la data effettiva di apertura del cantiere. Le opere saranno realizzate a cura, rischio, responsabilità e spese del concessionario, senza un impegno finanziario a carico del bilancio comunale, fatti salvi gli obblighi espressamente previsti negli atti della concessione. Restano alla società anche gli adempimenti autorizzativi necessari e gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati destinati alle attività. Il Comune, proprietario del complesso, approva il progetto e vigila sulla sua attuazione: al settore Lavori pubblici spetterà verificare che l’esecuzione rispetti gli elaborati approvati e gli impegni assunti. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Per conoscere quando cominceranno concretamente gli interventi occorrerà ora la comunicazione del concessionario: il via libera amministrativo è arrivato, mentre il provvedimento non indica una data di apertura del cantiere né un termine di conclusione dei lavori.