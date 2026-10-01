Allarme pediatre Puglia, metà dei neonati senza scudo contro virus sinciziale

Sono oltre 200 le pediatre-mamme pugliesi che hanno firmato una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, contro la decisione di limitare la profilassi contro il Virus respiratorio sinciziale (Vrs) ai soli bambini nati dal 1° ottobre 2026 nei Punti Nascita. Restano esclusi, a differenza degli anni precedenti, tutti i nati tra il 1° aprile e il 30 settembre, che affronteranno il loro primo inverno epidemico senza alcuna protezione. Una scelta che le firmatarie definiscono “priva di razionale scientifico ed epidemiologico”

Le firmatarie, tutte della Federazione italiana medici pediatri, evidenziano nella lettera che il Vrs “è la prima causa di ricovero nel primo anno di vita e il principale responsabile della bronchiolite, con il 60-80% dei ricoveri sotto i due anni. Il 40% delle ospedalizzazioni si concentra proprio tra i 3 e gli 11 mesi, l’età dei bambini oggi esclusi. Tra l’altro, oltre il 90% dei piccoli ricoverati è nato a termine e non presenta alcun fattore di rischio: non esiste, dunque, una popolazione ‘sicura’ da poter lasciare scoperta”.

Le professioniste chiedono, quindi, “una rettifica tempestiva degli indirizzi regionali, a garanzia della continuità della profilassi universale”. In caso contrario, scrivono, “la politica sanitaria regionale si assumerebbe una gravissima e ineludibile responsabilità per ogni ricovero evitabile”.