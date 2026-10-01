Decaro: “Borse di studio per assicurare a tutti il diritto all’istruzione”

“Noi abbiamo fatto una scelta, quella di non lasciare indietro nessuno e di assicurare a tutti gli studenti pugliesi il diritto all’istruzione. Abbiamo messo a disposizione degli studenti pugliesi 66 milioni di euro, che si aggiungono ai fondi ministeriali, che permettono a tutti gli studenti che hanno fatto domanda di ottenere la borsa di studio, la mensa e l’alloggio gratuitamente”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, con riferimento alla delibera approvata dalla giunta regionale che consentirà di soddisfare il fabbisogno di borse di studio per l’anno accademico 2026/2027.

“Parliamo di 27mila studenti e abbiamo assicurato anche lo sconto del 50% sul trasporto pubblico extraurbano per tutti gli studenti che devono andare a studiare in un luogo di istruzione fuori dal proprio comune di residenza – ha aggiunto Decaro. – Parliamo di 17mila domande, che ieri hanno ottenuto i codici per fare l’abbonamento scontato e speriamo nei prossimi mesi di semplificare la vita anche agli studenti pendolari, permettendo loro di ottenere una semplificazione nell’ottenimento della riduzione del bonus e nell’ottenimento del bonus, perché molti sono costretti ad andare ancora nella sede fisica dell’azienda di trasporto”.