Per il tribunale, 65enne è irreperibile e viene condannato. Mesi dopo la scoperta: era morto da tempo

SALENTO – Per le forze dell’ordine, irreperibile; per il tribunale di Lecce contumace e condannato – il 23 maggio 2025 – per una truffa. Per l’anagrafe, però, era morto da tempo, il 10 luglio 2024. Eppure il processo a carico di un 65enne, originario di Brescia, è comunque andato avanti. A chiarire il mistero sulla sparizione dell’uomo e sulle reali motivazioni della sua impossibilità a essere presente in aula è arrivata, soltanto mesi dopo la fine del processo, una comunicazione inoltrata dall’Ufficio Anagrafe di Brescia all’Ufficio esecuzioni del tribunale di Lecce e acquisita dalle parti interessate – tra cui l’avvocato dell’imputato, il legale Francesco Morena – nelle scorse settimane: “Buongiorno – si legge sulla documentazione che il Corriere Salentino ha potuto visionare in anteprima – in riferimento alla richiesta si risponde che la persona in oggetto risulta cancellata da ANPR, per morte, il 10 luglio 2024”.

Mesi di udienze, cancellerie al lavoro per sbobinare registrazioni e testimonianze, forze dell’ordine impegnate nell’affannosa ricerca dell’uomo, mezzi e risorse di un tribunale riservati per un processo che si sarebbe potuto chiudere in anticipo con la dicitura: “reato estinto per morte del reo”. Che, invece, è stato condannato da morto. Nei guai il cittadino lombardo era finito tempo prima: siamo nel febbraio del 2022 quando su un sito, secondo l’accusa, pubblica il falso annuncio di vendita di una Ford Kuga per conto di una concessionaria con sede ad Alessandria: il 65enne si sarebbe finto un addetto alle vendita e a un cliente salentino – interessato all’acquisto della macchina – avrebbe fornito gli estremi della carta PostepPay su cui ricaricare l’importo pattuito – 2.000 euro – a titolo di acconto cauzionale.

Dell’auto, però, nessuna traccia. E il salentino è stato costretto a denunciare il raggiro. Sulla scorta delle indagini, il 65enne è stato spedito sul banco degli imputati. Dove non si è mai presentato. Tanto che, dopo alcune udienze, il 14 luglio 2023, il tribunale disponeva “un sollecito delle ricerche a cura dei carabinieri di Brescia dove viveva e a Torino, città in cui l’imputato era nato”. E il giudice rinviava il prosieguo dell’istruttoria al 21 novembre 2024 quando, però, il 65nne era morto già da mesi. L’istruttoria è andata comunque avanti concludendosi, come detto, il 23 maggio 2025. Con una condanna a 4 mesi per l’imputato “contumace”. Il dispositivo prevedeva anche un risarcimento per il salentino truffato che confidava di essere risarcito in sede civile.

E per conoscere le motivazioni era stato indicato il tempo canonico di 90 giorni. Subito dopo, l’imputato lombardo avrebbe potuto fare ricorso in appello.C’è solo un pero. E non di poco conto: era morto da tempo.