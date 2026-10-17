Bloccato con un carico di cocaina in Basilicata, salentino condannato a 2 anni e mezzo e torna in libertà

MONTERONI (Lecce) – Si chiude con una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione il processo a carico di Simon Piccinno, giovane 20enne di Monteroni, arrestato il 4 maggio con un carico di cocaina con un carico di cocaina in auto bloccato in Basilicata, sorpreso a bordo di una Peugeot 208 presa a noleggio nei pressi della statale 16 con direzione Reggio Calabria allo svincolo per Marconia di Pisticci. La gup Rosa Bia, conclusione del giudizio in abbreviato, gha ritenuto il fatto di lieve entità nonostante il pm fosse stato di avviso contrario invocando una condanna a 3 anni di reclusione. Il giovane, difeso dagli avvocato Alessandro Costantini Dal Sant e Fabia Valentini, ha beneficiato della pena sospesa e della non menzione ed è tornato in libertà.

Piccinno, il giorno dell’arresto, si trovava in compagnia di un amico in auto. Intimato l’alt, i due occupanti, alla richiesta dei militari della Guardia di finanza, se custodissero sostanza, fornirono una risposta negativa continuando comunque a manifestare eccessivi segni di nervosismo. L’autovettura, a quel punto, venne ispezionata con l’ausilio delle unità cinofile che segnalarono la presenza di stupefacente con particolare attenzione rivolta sotto al sedile del passeggero e successivamente un borsello di colore nero.

Dopo un’accurata ricerca fu ritrovato un involucro e un cipollotto con all’interno 160 grammi di cocaina e nel borsello nero un cipollotto con altri 6 grammi sempre di polvere bianca con la dicitura “Pisticci 130, secondo gli investigatori, la presumibile località di consegna. Le attività proseguirono nella caserma della Tenenza della Guardia di finanza di Metaponto dove venne effettuata una perquisizione personale sul giovane monteronese che consentì di scovare denaro in contante per complessivi 1500 euro 50 euro nel portafogli e 1550 nella pochette personale.

Su disposizione della pm di turno, Angela Continisio, gli investigatori si spostarono a Monteroni. E nell’abitazione del giovane spuntò altra droga: 40 grammi di marijuana, 14 di hashish, cinque cipollotti con all’interno altra polvere bianca, 3 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento. A quel punto per il giovane si aprirono le porte del carcere mentre per il complice non venne adottato alcun provvedimento perché come dichiarato dallo stesso 20enne “lui non era a conoscenza di cosa custodissi in auto”.

In sede di convalida, davanti al gip Angelo Onorati, il giovane riferì di aver acquistato gli stupefacenti per uso esclusivamente personale non riuscendo però a dare un’adeguata spiegazione sul possesso del quantitativo così consistente ma anche sul ritrovamento degli strumenti e della consistente somma di denaro ritrovata. E nonostante la richiesta del pm della misura in carcere, il giudice ritenne sufficiente la custodia dei domiciliari perché di giovanissima età, incensurato e privo di carichi pendenti. Ora Piccinno è tornato libero.