Consigliere comunale aggredito a Salve, manifestazione in piazza

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SALVE – “Insieme, senza paura, per la legalità contro la violenza”. È all’insegna di questo slogan che si è svolta ieri in piazza Concordia a Salve una manifestazione di solidarietà per Claudio Martella, il consigliere comunale di minoranza, ex sindaco della città, vittima lo scorso 12 ottobre di una brutale aggressione sotto casa mentre era in procinto di recarsi al lavoro. Un’aggressione a sfondo politico, come ipotizzano gli investigatori dei carabinieri, riconducibile alla gestione della costa.

La manifestazione è stata organizzata dai consiglieri del gruppo di ‘Salve Futura’ a cui appartiene Martella. Presenti numerose autorità del mondo civile e politico territoriale e regionale. Presenti anche Don Antonio Coluccia e il vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca monsignor Vito Angiuli.

A sostegno del consigliere era presente tutta la giunta in carica al Comune con il sindaco Francesco Villanova che dal palco ha espresso condanna per l’aggressione, ribadendo che “la violenza non può trovare un ingresso nella politica; la politica è un’arte nobile“.

Salito sul palco, Martella ha ringraziato i presenti, la cui testimonianza, ha detto, “mi rende più forte per continuare la mia battaglia“.