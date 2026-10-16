“Maltrattamenti sulle figlie minorenni e abusi sessuali su una delle due”: indagato padre di 65 anni

SALENTO – Avrebbe maltrattato le figlie minorenni e abusato sessualmente della più grande delle due. Un padre di famiglia, di 65 anni, residente in un comune del circondario di Gallipoli, è così finito sotto inchiesta. In prima battuta, il sostituto procuratore Luigi Mastroniani aveva avanzato richiesta di archiviazione per l’uomo. La gip Giulia Proto, fissata udienza in camera di consiglio, su impulso dell’avvocata della madre delle due minori, la legale Simona Stefani, aveva rilevato che i fatti meritavano ulteriore approfondimento e aveva così rigettato la richiesta di archiviazione e disposto nuove indagini. Un supplemento approdato nell’incidente probatorio delle ragazze. L’ascolto, con le garanzie del caso, si è tenuto presso il Tribunale per i minori di Lecce, nel corso del quale le persone offese avrebbero confermato gli episodi.

Il caso – vicenda inedita per le cronache locale e che il Corriere Salentino racconta in anteprima – esplode in un nucleo familiare in cui i genitori delle due minori sono divorziati da poco più di tre anni. Una notte – tra ottobre e novembre 2025 – le urla di un litigio avrebbero destato preoccupazione. Difatti, il giorno seguente è giunta una segnalazione anonima ai Servizi sociali del paese. Dalle audizioni delle parti è poi emerso che, nella serata in questione, il padre, nel corso di un alterco in cui sarebbero volati calci e pugni, avrebbe maltrattato e palpeggiato la figlia e, quindi, avrebbe abusato della stessa. Dai successivi racconti e narrati delle minori e della moglie, è emerso un passato contraddistinto da violenze, fisiche e verbali, oltre ad un grave episodio precedente.

Nei mesi precedenti, infatti, all’interno di un ristorante, nel corso di una discussione, per futili motivi, tra la minore e il padre, quest’ultimo avrebbe toccato il seno della figlia. L’uomo ha sempre respinto le accuse, in particolare gli episodi di violenza sessuale: si sarebbe trattato di movimenti involontari dettati alla concitazione delle liti. Ma nessun intento molesto come ha sempre sostenuto quando è stato sentito alla presenza del suo avvocato difensore Luigi Pennetta. Il perito, nominato dal gip per accertare l’attendibilità delle dichiarazioni delle minori e la loro capacità a testimoniare – deporrà in aula il prossimo 17 dicembre. L’indagato si è riservato la nomina di un proprio perito e nel corso delle deposizioni delle figlie si è commosso.