Prodotti non conformi, sequestrati 840 articoli nel Salento: sette segnalazioni e multe per oltre 7mila euro

SALENTO – Articoli di bigiotteria, accessori d’abbigliamento, prodotti per l’estetica e per la telefonia privi delle indicazioni minime di sicurezza. È quanto emerso dai controlli della guardia di finanza tra Ugento, Casarano, Taurisano e Ruffano, che hanno portato al sequestro amministrativo di 840 prodotti e alla segnalazione di sette persone alle autorità competenti, con sanzioni per oltre 7.000 euro.

A Ugento, in un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti per la casa, i militari della Tenenza di Casarano hanno sequestrato circa 170 articoli di bigiotteria non conformi al Codice del Consumo.

Nei giorni precedenti, tra Casarano, Taurisano e Ruffano, erano stati sequestrati altri 670 prodotti, rinvenuti prevalentemente presso venditori ambulanti.

Gli articoli, secondo quanto accertato, erano privi delle indicazioni minime di sicurezza relative alla composizione e sono stati ritenuti potenzialmente dannosi per la salute umana.

Le verifiche proseguono per ricostruire la filiera di approvvigionamento e distribuzione della merce.